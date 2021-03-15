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15 февраля 2021
Жители переселенной деревни Маранге протестуют против несправедливости
Журнал Africa Report сообщает, что переселенцы живут в полуразрушенных домах, а их дети учатся во временных помещениях. Им также не хватает чистой воды и работы.
«Когда я переехал в этот район в 2010 году, этот дом уже рушился, - говорит Джейсон Мусиянга (Jason Musiyanga), один из переселенцев. - Я живу в страхе. Когда-нибудь этот дом из четырех комнат может просто рухнуть, пока я сплю со своей семьей».
Другой житель деревни Номоре Мамомбе (Nomore Mamombe) сказал, что его участок земли в один гектар недостаточен для содержания его большой семьи.
«Когда я жил в Чиадзва (Маранге), у меня был участок земли площадью 16 га, которого было достаточно для моих детей, чтобы построить свои собственные дома, когда они поженятся. Теперь же мы живем в этом четырехкомнатном доме, - рассказывает он. – Жить в одном доме со своими невестками противоречит моей культуре народа шона».
Деревенских жителей Мусиянга и Мамомбе переселили соответственно компании Anjin и Jinan.
По данным неправительственной организации Arda Transau Relocation Development Trust (ATRDT), китайцы построили около 1000 домов для более чем 1200 семей.
«Мы сделали все возможное, чтобы получить документы, подтверждающие право собственности, но наши усилия оказались бесплодными, - говорит секретарь ATRDT Таванда Муфуте (Tawanda Mufute). - Есть опасения, что, если там, где мы сейчас находимся, найдут другое полезное ископаемое, например, золото, нас снова могут переселить. У нас нет каких-либо гарантий в отношении права собственности».
Как сообщает журнал African Report, министр горнодобывающей промышленности Зимбабве Уинстон Читандо (Winston Chitando) отказался отвечать на поставленные журналом вопросы, в то время как компания Anjin попросила прислать вопросы по электронной почте, но пока не ответила.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished