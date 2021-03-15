Signet Jewelers присоединилась к глобальному договору ООН

Эксклюзив
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Signet Jewelers присоединилась к глобальному договору ООН
Signet примкнула к более чем 12 тыс. компаниям-участницам договора в более чем 160 странах, которые согласовывают свои операции и стратегии с универсальными принципами прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией, а также предпринимают стратегические действия для достижения более широких социальных целей, таких как цели устойчивого развития ООН.
«Именно с этой глубоко укоренившейся в нас верой мы с гордостью присоединяемся к инициативе глобального договора ООН, чтобы еще в большей степени продемонстрировать, что действия нашей компании соответствуют нашим целям и ценностям. Сотрудники Signet в каждой области нашего бизнеса вдохновлены возможностью стать носителями тех перемен, которые мы хотим видеть в мире. И именно от их имени мы осязаемым образом активизируем поддержку прав человека и трудовых прав, устойчивого развития и борьбы с коррупцией», - заявила Вирджиния К. Дросос (Virginia C. Drosos), генеральный директор Signet Jewelers.
Алекс Шишло для Rough&Polished