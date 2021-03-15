Signet Jewelers присоединилась к глобальному договору ООН

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Компания Signet Jewelers объявила, что присоединилась к глобальному договору ООН, крупнейшей инициативе по обеспечению устойчивого развития корпораций.

Signet примкнула к более чем 12 тыс. компаниям-участницам договора в более чем 160 странах, которые согласовывают свои операции и стратегии с универсальными принципами прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией, а также предпринимают стратегические действия для достижения более широких социальных целей, таких как цели устойчивого развития ООН.

«Именно с этой глубоко укоренившейся в нас верой мы с гордостью присоединяемся к инициативе глобального договора ООН, чтобы еще в большей степени продемонстрировать, что действия нашей компании соответствуют нашим целям и ценностям. Сотрудники Signet в каждой области нашего бизнеса вдохновлены возможностью стать носителями тех перемен, которые мы хотим видеть в мире. И именно от их имени мы осязаемым образом активизируем поддержку прав человека и трудовых прав, устойчивого развития и борьбы с коррупцией», - заявила Вирджиния К. Дросос (Virginia C. Drosos), генеральный директор Signet Jewelers.



Алекс Шишло для Rough&Polished



