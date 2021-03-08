Реализация «Серного проекта» в Норильске позволит создать более 1 тыс. рабочих мест

Всего в программе будет задействовано 5,5 тыс. человек



(ТАСС) - Реализация «Серного проекта» компании «Норникель», проекта по утилизации диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала, позволит создать более 1 тыс. новых рабочих мест на предприятиях компании в Норильске. Об этом на II Международном форуме-выставке «Чистая страна» сообщил вице-президент компании Андрей Грачев.

«Надо сказать, что мы уже достаточно серьезно продвинулись по этой программе. В прошлом году фактически было выделено 5 млрд рублей по этой программе. Мы развернули стройку временных жилых комплексов для будущих рабочих. Всего по программе будет задействовано 5,5 тыс. человек, создадим более тысячи новых рабочих мест», - сказал Грачев.

Ранее президент «Норникеля» Владимир Потанин сообщал журналистам, что, несмотря на отставание по реализации проекта в 3-6 месяцев, компания намерена запустить проект в планируемые сроки - к 2022 году, а в 2023 году выйти на заявленные мощности.

«Серный проект» - крупнейшее экологическое мероприятие в программе модернизации производственных активов компании. После его реализации «Норникель» планирует сократить выбросы диоксида серы в Норильском промышленном районе на 85%. Объем инвестиций - около 250 млрд рублей.