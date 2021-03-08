Gem Diamonds выплатит дивиденды впервые с 2015 года

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Впервые с 2015 года Gem Diamonds, которая добывает алмазы на руднике Летсенг (Letseng) в Лесото, предложила выплатить в июне этого года обычные дивиденды в размере 2,5 цента США на акцию.

«Мы рады сообщить, что на основе результатов, достигнутых в 2020 году, совет директоров рекомендовал выплату обычных дивидендов в размере 2,5 цента США на акцию», - сказал генеральный директор Gem Diamonds Клиффорд Элфик (Clifford Elphick).

Gem Diamonds сообщила о прибыли от продолжающейся деятельности в размере 12,1 цента США на акцию по сравнению с 5,1 цента США на акцию в 2019 году на фоне повышения цен на алмазы, несмотря на самоизоляцию в связи с пандемией COVID-19, которая остановила производство на шесть недель.

В 2020 году прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации достигла 53 млн долларов по сравнению с 41 млн долларов в 2019 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





