В феврале 2021 года импорт золота в Индию вырос на 123,95%

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Согласно статистике, опубликованной Министерством торговли и промышленности Индии, импорт золота в страну в феврале 2021 года составил 5 290,55 млн долларов США по сравнению с 2 362,35 млн долларов США в феврале 2020 года – увеличение на 123,95 процента.

С апреля 2020 года по февраль 2021 года Индия зарегистрировала импорт золота на сумму 26 110,42 млн долларов по сравнению с 27 001,79 млн долларов в период с апреля 2019 года по февраль 2020 года, что на 3,3% меньше.

Адити Наяр (Aditi Nayar), главный экономист Информационно-кредитного рейтингового агентства (Information and Credit Rating Agency, ICRA), комментируя эти данные, сказал: «В соответствии с бюджетом в феврале 2021 года импорт золота вырос до самого высокого уровня с ноября 2014 года».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





