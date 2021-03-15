Американская компания LJ West Diamonds открывает офис продаж в Перте

Эксклюзив
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Американская компания LJ West Diamonds открывает офис продаж в Перте
Австралийский офис LJ West, официально открывшийся 1 марта, является вторым офисом LJ West Diamonds за пределами США, первым из которых является офис в Гонконге, который в основном обслуживает материковый Китай. Перт стал естественным выбором для нового офиса, так как его часовой пояс и авиасообщение с ним делают его идеальным местом для ведения бизнеса на азиатско-тихоокеанском рынке.
По словам Уильяма Гранта (William Grant), управляющего директора LJ West Diamonds Australia, на австралийском рынке наблюдается большой спрос на розовые бриллианты, особенно на розовые бриллианты, сертифицированные рудником Аргайл. «И было разумно открыть дочерний офис в Австралии, чтобы лучше обслуживать рынок в Перте, а также для дальнейшего расширения и развития рынка камней других цветов, а также наших ювелирных украшений», - говорит он.
По сообщениям СМИ, у LJ Diamonds один из самых больших запасов розовых бриллиантов с рудника Аргайл в оптовом бизнесе и компания готова предоставлять связанные с ним услуги различными способами. Кроме того, LJ West хочет поддержать наследие рудника Аргайл, ставшего одной из величайших находок цветных алмазов 20 века.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished