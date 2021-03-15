Американская компания LJ West Diamonds открывает офис продаж в Перте

Сегодня Новости

LJ West Diamonds, компания зарегистрированная в Нью-Йорке, владеет одной из крупнейших в мире коллекций розовых бриллиантов с рудника Аргайл (Argyle), поскольку является официальным партнером рудника с 1980-х годов.

Австралийский офис LJ West, официально открывшийся 1 марта, является вторым офисом LJ West Diamonds за пределами США, первым из которых является офис в Гонконге, который в основном обслуживает материковый Китай. Перт стал естественным выбором для нового офиса, так как его часовой пояс и авиасообщение с ним делают его идеальным местом для ведения бизнеса на азиатско-тихоокеанском рынке.

По словам Уильяма Гранта (William Grant), управляющего директора LJ West Diamonds Australia, на австралийском рынке наблюдается большой спрос на розовые бриллианты, особенно на розовые бриллианты, сертифицированные рудником Аргайл. «И было разумно открыть дочерний офис в Австралии, чтобы лучше обслуживать рынок в Перте, а также для дальнейшего расширения и развития рынка камней других цветов, а также наших ювелирных украшений», - говорит он.

По сообщениям СМИ, у LJ Diamonds один из самых больших запасов розовых бриллиантов с рудника Аргайл в оптовом бизнесе и компания готова предоставлять связанные с ним услуги различными способами. Кроме того, LJ West хочет поддержать наследие рудника Аргайл, ставшего одной из величайших находок цветных алмазов 20 века.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





