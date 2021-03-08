Эксклюзив
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
Вчера
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
В феврале экспорт бриллиантов из Индии вырос на 26,51%
С апреля 2020 года по февраль 2021 года экспорт бриллиантов составил 14 242,94 млн долларов против 17 699,40 млн долларов в те же месяцы 2019-2020 финансового года, что на 19,53% меньше.
В феврале 2021 года экспорт бриллиантов, выращенных в лаборатории, составил 58,98 млн долларов по сравнению с 37,05 млн долларов в феврале 2020 года, увеличившись на 59,20%. В период с апреля 2020 года по февраль 2021 года экспорт искусственных бриллиантов составил 617,69 млн долларов против 393,21 млн долларов в период с апреля 2019 года по февраль 2020 года, увеличившись на 57,09%.
Импорт алмазного сырья снизился в феврале 2021 года на 0,27%, до 1 463,70 млн долларов по сравнению с 1 467,59 млн долларов в феврале 2020 года. В период с апреля 2020 года по февраль 2021 года импорт алмазного сырья снизился на 23,33%, до 9 486,21 млн долларов с 12 388 млн долларов в период с апреля 2019 года по февраль 2020 года.
Импорт алмазов, выращенных в лаборатории, в феврале 2021 года составил 83,73 млн долларов против 25,47 млн долларов в феврале 2020 года, увеличившись на 228,71%. В период с апреля 2020 года по февраль 2021 года объем импорта искусственных алмазов составил 536,16 млн долларов против 318,60 млн долларов в период с апреля 2019 года по февраль 2020 года, что на 68,29 процента больше.
Аруна Гаитонде, главный редактор азиатского бюро Rough&Polished