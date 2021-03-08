В феврале экспорт бриллиантов из Индии вырос на 26,51%

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Согласно предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), в феврале 2021 года экспорт бриллиантов из Индии увеличился на 26,51% и составил 1 750,19 млн долларов США по сравнению с 1 383,43 млн долларов США в феврале 2020 года.

С апреля 2020 года по февраль 2021 года экспорт бриллиантов составил 14 242,94 млн долларов против 17 699,40 млн долларов в те же месяцы 2019-2020 финансового года, что на 19,53% меньше.

В феврале 2021 года экспорт бриллиантов, выращенных в лаборатории, составил 58,98 млн долларов по сравнению с 37,05 млн долларов в феврале 2020 года, увеличившись на 59,20%. В период с апреля 2020 года по февраль 2021 года экспорт искусственных бриллиантов составил 617,69 млн долларов против 393,21 млн долларов в период с апреля 2019 года по февраль 2020 года, увеличившись на 57,09%.

Импорт алмазного сырья снизился в феврале 2021 года на 0,27%, до 1 463,70 млн долларов по сравнению с 1 467,59 млн долларов в феврале 2020 года. В период с апреля 2020 года по февраль 2021 года импорт алмазного сырья снизился на 23,33%, до 9 486,21 млн долларов с 12 388 млн долларов в период с апреля 2019 года по февраль 2020 года.

Импорт алмазов, выращенных в лаборатории, в феврале 2021 года составил 83,73 млн долларов против 25,47 млн долларов в феврале 2020 года, увеличившись на 228,71%. В период с апреля 2020 года по февраль 2021 года объем импорта искусственных алмазов составил 536,16 млн долларов против 318,60 млн долларов в период с апреля 2019 года по февраль 2020 года, что на 68,29 процента больше.



Аруна Гаитонде, главный редактор азиатского бюро Rough&Polished





