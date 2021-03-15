Изменения в системе поддержки DMCC и ведомства по борьбе с отмыванием денег в отношении перевозки золота в ручной клади

Эксклюзив
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Изменения в системе поддержки DMCC и ведомства по борьбе с отмыванием денег в отношении перевозки золота в ручной клади
Во время встречи руководители авиационной, охранной, сырьевой, горнодобывающей, логистической и ювелирной отраслей, а также представители правительства и правоохранительных органов рассказали о проблемах, связанных с перевозкой золота в ручной клади, и о возможных решениях, которые помогут повысить отраслевые стандарты в мировом масштабе.
Выступая от имени DMCC, исполнительный председатель и главный исполнительный директор Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) прокомментировал: «Мы не можем ждать, пока крупные центры решат эти вопросы. Это глобальная проблема, в решении которой мы все участвуем, поэтому мы должны серьезно отнестись к этим вопросам и понимать, что предстоящая задача не является невыполнимой. Да будет известно, что любое сопротивление позитивным отраслевым реформам будет исходить не из Дубая или ОАЭ и что любое такое сопротивление будет отмечаться и расследоваться».
В заявлении, опубликованном Исполнительным офисом, генеральный директор Хамид Аль-Зааби (Hamid Al-Zaabi) заявил: «Круглый стол DMCC консолидировал не только проблемы, которые ставит перевозка золота в ручной клади, но и широкий спектр их решений. По мере того, как мы продолжаем развиваться, и в конечном итоге реализуя нашу федеральную политику в отношении золота, мы рассчитываем на сотрудничество с DMCC и другими лидерами отрасли, чтобы обеспечить четкую основу, которая в конечном итоге может быть распространена на международное сообщество».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished