Изменения в системе поддержки DMCC и ведомства по борьбе с отмыванием денег в отношении перевозки золота в ручной клади

Отраслевой круглый стол под руководством DMCC, в котором приняли участие более пятидесяти заинтересованных сторон из правительства и частного сектора, пришел к выводу, что Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodity Center, DMCC) и Исполнительный офис по борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма (Executive Office of the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism, AML/CFT) будут продолжать работать с участниками отрасли с тем, чтобы ужесточить и улучшить правила перевозки золота в ручной клади по воздуху, говорится в пресс-релизе DMCC.

Во время встречи руководители авиационной, охранной, сырьевой, горнодобывающей, логистической и ювелирной отраслей, а также представители правительства и правоохранительных органов рассказали о проблемах, связанных с перевозкой золота в ручной клади, и о возможных решениях, которые помогут повысить отраслевые стандарты в мировом масштабе.

Выступая от имени DMCC, исполнительный председатель и главный исполнительный директор Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) прокомментировал: «Мы не можем ждать, пока крупные центры решат эти вопросы. Это глобальная проблема, в решении которой мы все участвуем, поэтому мы должны серьезно отнестись к этим вопросам и понимать, что предстоящая задача не является невыполнимой. Да будет известно, что любое сопротивление позитивным отраслевым реформам будет исходить не из Дубая или ОАЭ и что любое такое сопротивление будет отмечаться и расследоваться».

В заявлении, опубликованном Исполнительным офисом, генеральный директор Хамид Аль-Зааби (Hamid Al-Zaabi) заявил: «Круглый стол DMCC консолидировал не только проблемы, которые ставит перевозка золота в ручной клади, но и широкий спектр их решений. По мере того, как мы продолжаем развиваться, и в конечном итоге реализуя нашу федеральную политику в отношении золота, мы рассчитываем на сотрудничество с DMCC и другими лидерами отрасли, чтобы обеспечить четкую основу, которая в конечном итоге может быть распространена на международное сообщество».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished