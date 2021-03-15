Эксклюзив
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
15 марта 2021
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
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Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
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Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
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Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Южноафриканская компания Royal Bafokeng, добывающая металлы платиновой группы, увеличивает выручку и прибыль
По данным Reuters, цены на платину и родственные металлы в прошлом году выросли более чем на 80% после обвала примерно в середине марта.
Рост был обусловлен высоким спросом со стороны автомобильной промышленности в результате ограниченного предложения.
Royal Bafokeng, производящая платину, палладий и родий, сообщила, что в 2020 году ее общая прибыль на акцию - основной показатель прибыли в Южной Африке - увеличилась до 1 354 центов с 50 центов в предыдущем году.
Компания также объявила свои первые дивиденды в размере 575 центов на акцию за отчетный год.
Royal Bafokeng сообщила, что приостанавливает какие-либо планы по расширению своей деятельности.
«Мы будем очень осторожны и не будем пытаться бежать, не научившись правильно ходить», - сказал исполнительный директор компании Стив Фири (Steve Phiri).
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished