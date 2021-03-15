Южноафриканская компания Royal Bafokeng, добывающая металлы платиновой группы, увеличивает выручку и прибыль

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Выручка южноафриканской компании Royal Bafokeng по добыче металлов платиновой группы (МПГ) выросла на 78,6%, до 13,38 млрд рандов (871,97 млн долларов США) за отчетный год, закончившийся 31 декабря 2020 года, с 7,5 млрд рандов годом ранее.

По данным Reuters, цены на платину и родственные металлы в прошлом году выросли более чем на 80% после обвала примерно в середине марта.

Рост был обусловлен высоким спросом со стороны автомобильной промышленности в результате ограниченного предложения.

Royal Bafokeng, производящая платину, палладий и родий, сообщила, что в 2020 году ее общая прибыль на акцию - основной показатель прибыли в Южной Африке - увеличилась до 1 354 центов с 50 центов в предыдущем году.

Компания также объявила свои первые дивиденды в размере 575 центов на акцию за отчетный год.

Royal Bafokeng сообщила, что приостанавливает какие-либо планы по расширению своей деятельности.

«Мы будем очень осторожны и не будем пытаться бежать, не научившись правильно ходить», - сказал исполнительный директор компании Стив Фири (Steve Phiri).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





