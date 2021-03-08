В Зимбабве собираются выселить жителей деревни Чилонга ради алмазного проекта

Источник: NewsHawks

Жители деревни Чилонга (Chilonga) в Зимбабве в 35 км к югу от города Чиредзи (Chiredzi), которым грозит выселение с тем, чтобы освободить место для молочного проекта компании Dendairy, утверждают, что скрытая причина их выселения - это драгоценные минералы в этом районе, такие как золото и алмазы, согласно местные СМИ.Издание NewsHawks приводит слова неназванных жителей деревни, которые заявили, что проект по выращиванию люцерны на месте их поселения был уловкой и они думают, что деловые партнеры президента хотят участвовать в скрытной деятельности по добыче полезных ископаемых.Исследование, проведенное De Beers в 1950-х годах, а также аэромагнитная разведка, проведенная местной фирмой Aero Surv Zimbabwe в период с 2019 по 2020 год в партнерстве с Xcalibur Airborne Geophysics, показали залежи кимберлитовых алмазов и золота в районе Чилонги.«На картах обозначены участки с месторождениями угля, алмазов, шеелита и кварца в районе Чиредзи. Участок пролегает от реки Саве на севере Чиредзи, где когда-то работали медные рудники, такие как Cobra Mine, которые сейчас закрыты, - сказал неназванный чиновник. - Другая область охватывает добычу угля в Чисамбиджи (Chisambiji), что тоже находится на севере Чиредзи. Этот пояс простирается от Саве до Чипинды (Chipinda), что в национальном парке Гонарежу (Gonarezhou), далее до Масивамеле (Masivamele) и Махосии (Makhosiya) на берегу реки Рунде (Runde). Это та область, которую выделили компании Dendairy».Неназванный глава села сказал, что они внимательно следят за этим вопросом.«Мы можем сказать вам, что этот проект по выращиванию травы - всего лишь прикрытие, чтобы эти ребята, в данном случае через своего представителя Dendairy, могли добывать полезные ископаемые в этой области. Dendairy будет заниматься выращиванием травы, а они - добычей полезных ископаемых, - сказал глава села. - Мы должны спросить себя, почему они пришли из провинции Мидлендс (Midlands), оставив в стороне другие провинции, где много пустых земель, чтобы основать здесь травяной проект; область, о которой они почти не заботятся».«Что еще более любопытно, какова связь между травяным проектом соратников президента и детским домом его жены здесь? Мы не против инвестиций и развития, но нас беспокоят их настоящие намерения и наша судьба. С нами никогда не консультировались и не раскрывали никаких подробностей об этих вещах. Мы знаем, что в этой области есть полезные ископаемые, впервые обнаруженные в колониальную эпоху, в 1956 году, и есть ряд столбиков, указывающих на это», - добавил он.Правительство Зимбабве недавно приказало 12 000 человек навсегда покинуть свои дома, чтобы проложить путь для проекта компании Dendairy по выращиванию люцерны. Dendairy базируется в городе Квекве (Kwekwe), примерно в 378 км от Чилонги.