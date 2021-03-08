Данные по импорту и экспорту AWDC за февраль

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Согласно данным, опубликованным Антверпенским всемирным алмазным центром AWDC, в феврале 2021 года импорт Антверпеном необработанных алмазов сократился на 0,55%, достигнув 8,2 млн каратов против 8,3 млн каратов в 2020 году, и вырос на 28,22% в стоимостном выражении, достигнув $877 млн против $684 млн в 2020 году.

Импорт необработанного сырья в январе-феврале 2021 года сократился на 14,36% до 14,0 млн каратов против 16,4 млн каратов в 2020 году, а в стоимостном выражении он снизился на 0,58% до $504 млн долларов против $513 млн в 2020 году.

В феврале 2021 года антверпенский экспорт необработанных алмазов сократился на 8,91% до 8,2 млн каратов против 9,0 млн каратов в 2020 году, и вырос на 20,13% в стоимостном выражении, достигнув $862 млн против $717 млн в 2020 году.

Экспорт сырья в январе-феврале 2021 года сократился на 4,50% до 15,9 млн каратов против 16,7 млн каратов в 2020 году, а в стоимостном выражении он вырос на 15,76% до $1,6 млрд против $1,4 млрд долларов в 2020 году.

Импорт бриллиантов в феврале 2021 года составил 361,081 каратов против 512,420 каратов в 2020 году (-1,81%) на сумму $512 млн против $684 млн в 2020 году (-25,14%).

В январе-феврале 2021 года экспорт бриллиантов составил 558,728 каратов против 586,222 каратов в 2021 году (-4,69%) на сумму $1,073 млрд против $1,165 миллиарда в 2020 году (-7,88%).

Импорт полированных алмазов в феврале 2021 года сократился на 1,81% до 361,081 каратов против 367,723 каратов в 2020 году, а в стоимостном выражении он упал на 25,14% до $512 млн против $684 млн в 2020 году.

В январе-феврале 2021 года импорт бриллиантов составил 778,230 каратов против 818,965 каратов в 2020 году (-4,97%) на сумму $1,082 млрд против $1,4 млрд в 2020 году (-24,65%).



Алекс Шишло для Rough&Polished





