Эксклюзив
Андре Мессика: «Отрасль природных алмазов сегодня является одной из самых прозрачных, регулируемых и этичных отраслей в мире»
Андре Мессика (Andre Messika), первоклассный дистрибьютор бриллиантов из Парижа, переселился в Израиль в 2003 году, чтобы основать компанию Andre Messika Diamonds на Израильской алмазной бирже в Рамат-Гане, и с тех пор не оглядывался назад. В...
Сегодня
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Данные по импорту и экспорту AWDC за февраль
Импорт необработанного сырья в январе-феврале 2021 года сократился на 14,36% до 14,0 млн каратов против 16,4 млн каратов в 2020 году, а в стоимостном выражении он снизился на 0,58% до $504 млн долларов против $513 млн в 2020 году.
В феврале 2021 года антверпенский экспорт необработанных алмазов сократился на 8,91% до 8,2 млн каратов против 9,0 млн каратов в 2020 году, и вырос на 20,13% в стоимостном выражении, достигнув $862 млн против $717 млн в 2020 году.
Экспорт сырья в январе-феврале 2021 года сократился на 4,50% до 15,9 млн каратов против 16,7 млн каратов в 2020 году, а в стоимостном выражении он вырос на 15,76% до $1,6 млрд против $1,4 млрд долларов в 2020 году.
Импорт бриллиантов в феврале 2021 года составил 361,081 каратов против 512,420 каратов в 2020 году (-1,81%) на сумму $512 млн против $684 млн в 2020 году (-25,14%).
В январе-феврале 2021 года экспорт бриллиантов составил 558,728 каратов против 586,222 каратов в 2021 году (-4,69%) на сумму $1,073 млрд против $1,165 миллиарда в 2020 году (-7,88%).
Импорт полированных алмазов в феврале 2021 года сократился на 1,81% до 361,081 каратов против 367,723 каратов в 2020 году, а в стоимостном выражении он упал на 25,14% до $512 млн против $684 млн в 2020 году.
В январе-феврале 2021 года импорт бриллиантов составил 778,230 каратов против 818,965 каратов в 2020 году (-4,97%) на сумму $1,082 млрд против $1,4 млрд в 2020 году (-24,65%).
Алекс Шишло для Rough&Polished