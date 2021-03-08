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15 февраля 2021
Отчет PGI: платина способствует общему восстановлению ювелирного рынка
Хью Даниэль (Huw Daniel), генеральный директор PGI, говорит: «Ритейлеры и производители ювелирных изделий отдали предпочтение платине в своем коммерческом планировании, принимая во внимание сильный потребительский спрос на покупки ювелирных украшений в 2021 году, что является хорошим предзнаменованием для продолжения роста».
Экономика Китая завершила четвертый квартал с большим успехом, что указывает на то, что Китай является самым сильным рынком в мире для роста ювелирной промышленности. Платиновые украшения по-прежнему занимают хорошие позиции после запуска брендовых коллекций.
Отделение PGI в США указывает на то, что объем продаж платиновых украшений продемонстрировал значительный рост, увеличившись в четвертом квартале на 14% в годовом исчислении, особенно в дорогих категориях, включая ювелирные изделия с бриллиантами и свадебные украшения. Ведущие бренды начали отдавать приоритет платине, добиваясь значительного успеха.
В Индии 30 стратегических розничных партнеров PGI сообщили о 25-процентном росте продаж платиновых ювелирных изделий в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря эффективным маркетинговым усилиям после продолжительного локдауна, используя фактор отложенного спроса во время праздничного сезона.
Япония продемонстрировала, что платина стала самым эффективным белым металлом для ювелирных изделий в этой стране в четвертом квартале. PGI запустила новую платиновую коллекцию Platinum Woman («Платиновая женщина»), представленную в Интернете и в трех ведущих розничных магазинах Японии. Кампанию возглавила Микако Табе (Mikako Tabe), знаменитость, пользующаяся огромной популярностью среди молодых женщин Японии, которая передала наполненное оптимизмом «платиновое послание» следующему поколению потребителей.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished