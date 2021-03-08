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Призыв к объединению ведущих золотодобывающих компаний ЮАР
Южноафриканская газета Business Day привела слова генерального директора компании Sibanye-Stillwater Нила Фронемана (Neal Froneman), который заявил, что консолидация этих трех золотодобывающих компаний будет служить интересам Южной Африки.
Генеральный директор Gold Fields Ник Холланд (Nick Holland) и исполняющая обязанности генерального директора AngloGold Кристина Рамон (Christine Ramon) отказались комментировать смелое предложение Фронемана.
Business Day заявила в редакционной статье, что идея Фронемана «гениальная».
«Это дало бы компании то географическое разнообразие, в котором она так отчаянно нуждается за пределами ЮАР, чтобы начать играть с большими мальчиками, и позволило бы ей конкурировать за место номер один в мире по производству золота в то время, когда она удерживает первое место в качестве основного, первичного поставщика металлов платиновой группы», - говорится в редакционной статье.
«Но станут ли советы директоров AngloGold и Gold Fields рекомендовать акционерам такую сделку после того, как обе компании потратили десятилетия на создание своих крупных оффшорных активов и фактически разорвали все производственные связи с ЮАР, за исключением рудника Саут Дип (South Deep) компании Gold Fields в стране?» - задается вопросом газета.
Business Day сама же и ответила на свой вопрос, высказав мнение, что акционеры обеих компаний вряд ли захотят объединить три комплекса глубокой добычи золота в рамках Sibanye, смешав свою продукцию с продукцией ее нового подземного рудника Бернстоун (Burnstone), потому что у нее себестоимость в среднем почти на 350 долларов за унцию выше чем у AngloGold, которая производит металл по цене 1059 долларов за унцию.
«Обе компании закачивают деньги и приступают к проектам роста. Несомненно, обе являются компаниями мирового класса», - говорится в редакционной статье.
«Так в чем же польза для компании AngloGold, занимающей третье место в мире по добыче золота, или для Gold Fields, шестой по значимости золотодобывающей компании, от связи со считающейся равной им Sibanye?», - пишет Business Day.
«Помимо размера, будет ли какое-то преимущество в том, чтобы быть неразрывно связанными с компанией, которая имеет все свои золотые активы в ЮАР, юрисдикции, к которой международные инвесторы относятся с большой осторожностью и где более дорогие рудники? - продолжает газета. - Фронеман должен был бы привести какой-то аргумент в защиту своей позиции, если его планы получат хоть какую-то поддержку. Судя по его комментариям, он хочет появления золотодобытчика из Южной Африки в личине мирового чемпиона, который может конкурировать с двумя гигантами в США и Канаде - компаниями Newmont Goldcorp и Barrick Gold соответственно».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished