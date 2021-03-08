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15 февраля 2021
Petra Diamonds завершает реструктуризацию
Генеральный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy) сказал, что реструктуризация позволит Petra Diamonds лучше сосредоточиться на оптимизации стоимости своей диверсифицированной базы активов. Компания добывает алмазы в ЮАР и Намибии.
Внеся 30 млн долларов новых денег, Petra Diamonds частично восстановила задолженность по облигациям с держателями существующих облигаций, каждая из которых имеет форму новой обеспеченной ценной бумаги с преимущественным правом требования второй очереди.
Объем выпуска новых облигаций составляет около 337 млн долларов, а оставшаяся часть долговых обязательств будет конвертирована в капитал компании.
В результате группа держателей облигаций будет владеть 91% увеличенного акционерного капитала Petra Diamonds.
Petra Diamonds находилась в затруднительном финансовом положении, что вынудило компанию в июне прошлого года выставить себя на продажу.
Однако в октябре это решение было отменено, и вместо этого была выбрана только что завершенная реструктуризация долга в обмен на собственный капитал.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished