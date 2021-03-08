Petra Diamonds завершает реструктуризацию

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Petra Diamonds завершила реструктуризацию, которая обеспечит компании стабильную и устойчивую структуру капитала, значительно снизит финансовое бремя, а также повысит ликвидность.

Генеральный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy) сказал, что реструктуризация позволит Petra Diamonds лучше сосредоточиться на оптимизации стоимости своей диверсифицированной базы активов. Компания добывает алмазы в ЮАР и Намибии.

Внеся 30 млн долларов новых денег, Petra Diamonds частично восстановила задолженность по облигациям с держателями существующих облигаций, каждая из которых имеет форму новой обеспеченной ценной бумаги с преимущественным правом требования второй очереди.

Объем выпуска новых облигаций составляет около 337 млн долларов, а оставшаяся часть долговых обязательств будет конвертирована в капитал компании.

В результате группа держателей облигаций будет владеть 91% увеличенного акционерного капитала Petra Diamonds.

Petra Diamonds находилась в затруднительном финансовом положении, что вынудило компанию в июне прошлого года выставить себя на продажу.

Однако в октябре это решение было отменено, и вместо этого была выбрана только что завершенная реструктуризация долга в обмен на собственный капитал.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





