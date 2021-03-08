В 2020 году прибыль Gem Diamonds от основной деятельности выросла до 53,2 млн долларов

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В 2020 году прибыль Gem Diamonds от основной деятельности выросла до 53,2 млн долларов с 41 млн долларов годом ранее благодаря увеличению доходов, несмотря на пандемию COVID-19, которая влияла на алмазный рынок на протяжении большей части года.

В прошлом году выручка компании увеличилась на 4%, до 189,6 млн долларов по сравнению с 182 млн долларов в 2019 году, в то время как прибыль, приходящаяся на акционеров от продолжающейся деятельности за год, составила 16,9 млн долларов, что соответствует прибыли на акцию от продолжающейся деятельности в размере 12,1 цента США по средневзвешенному числу выпущенных акций в количестве 139,3 млн штук.

Хотя выручка от тендеров изначально соответствовала более слабому рынку алмазного сырья после начала пандемии COVID-19, во второй половине года настроения заметно улучшились.

«Операционные результаты характеризовались сильными денежными потоками, достижением всех пересмотренных операционных показателей и извлечением 16 алмазов весом более 100 каратов каждый, что является самым высоким показателем добычи алмазов за один год», - сказал генеральный директор Gem Diamonds Клиффорд Элфик (Clifford Elphick).

«Более высокие цены, достигнутые во второй половине 2020 года, подтверждают восстановление алмазного рынка и уникальное качество продукции рудника Летсенг (Letšeng)», - отметил он.

Делая упор на более дорогую руду-спутник, работники рудника Летсенг в течение года добыли высококачественные крупные алмазы, в том числе 16 алмазов весом более 100 каратов, в то время как в 2019 году было добыто 11 таких алмазов.

В 2020 году добыча алмазов на руднике Летсенг снизилась на 12%, до 100 780 каратов с 113 974 каратов в 2019 году.

Во втором квартале 2020 года компания сократила объем обработанной руды в тоннах из-за остановки производства в связи с пандемией COVID19.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





