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Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
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Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
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Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
В 2020 году прибыль Gem Diamonds от основной деятельности выросла до 53,2 млн долларов
В прошлом году выручка компании увеличилась на 4%, до 189,6 млн долларов по сравнению с 182 млн долларов в 2019 году, в то время как прибыль, приходящаяся на акционеров от продолжающейся деятельности за год, составила 16,9 млн долларов, что соответствует прибыли на акцию от продолжающейся деятельности в размере 12,1 цента США по средневзвешенному числу выпущенных акций в количестве 139,3 млн штук.
Хотя выручка от тендеров изначально соответствовала более слабому рынку алмазного сырья после начала пандемии COVID-19, во второй половине года настроения заметно улучшились.
«Операционные результаты характеризовались сильными денежными потоками, достижением всех пересмотренных операционных показателей и извлечением 16 алмазов весом более 100 каратов каждый, что является самым высоким показателем добычи алмазов за один год», - сказал генеральный директор Gem Diamonds Клиффорд Элфик (Clifford Elphick).
«Более высокие цены, достигнутые во второй половине 2020 года, подтверждают восстановление алмазного рынка и уникальное качество продукции рудника Летсенг (Letšeng)», - отметил он.
Делая упор на более дорогую руду-спутник, работники рудника Летсенг в течение года добыли высококачественные крупные алмазы, в том числе 16 алмазов весом более 100 каратов, в то время как в 2019 году было добыто 11 таких алмазов.
В 2020 году добыча алмазов на руднике Летсенг снизилась на 12%, до 100 780 каратов с 113 974 каратов в 2019 году.
Во втором квартале 2020 года компания сократила объем обработанной руды в тоннах из-за остановки производства в связи с пандемией COVID19.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished