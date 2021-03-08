АЛРОСА сообщила результаты продаж за февраль 2021 года

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АЛРОСА сообщила предварительные результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов за февраль 2021 года.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в феврале составил $372 млн, в том числе алмазного сырья – $361 млн, бриллиантов − $12 млн.

Всего за два месяца 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $802 млн, в том числе алмазного сырья – $782 млн, бриллиантов – $21 млн.

«Восстановление спроса на ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках сбыта, продолжающееся в начале 2021 года, поддерживает положительную динамику продаж алмазов. Компании гранильного сектора пополняют запасы в периоды доступности сырья на рынке. Мы отмечаем, что баланс спроса и предложения находится на уровне, достаточно комфортном и для поставщиков, и для потребителей алмазного сырья», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.



Алекс Шишло для Rough&Polished



