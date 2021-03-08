АЛРОСА сообщила результаты продаж за февраль 2021 года

Эксклюзив
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
АЛРОСА сообщила результаты продаж за февраль 2021 года
Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в феврале составил $372 млн, в том числе алмазного сырья – $361 млн, бриллиантов − $12 млн.
Всего за два месяца 2021 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА составили $802 млн, в том числе алмазного сырья – $782 млн, бриллиантов – $21 млн.
«Восстановление спроса на ювелирную продукцию с бриллиантами на основных рынках сбыта, продолжающееся в начале 2021 года, поддерживает положительную динамику продаж алмазов. Компании гранильного сектора пополняют запасы в периоды доступности сырья на рынке. Мы отмечаем, что баланс спроса и предложения находится на уровне, достаточно комфортном и для поставщиков, и для потребителей алмазного сырья», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
Алекс Шишло для Rough&Polished