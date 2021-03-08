CIBJO запустила новый вебсайт для описания природных и искусственных бриллиантов

Эксклюзив
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
CIBJO запустила новый вебсайт для описания природных и искусственных бриллиантов
Цель проекта - информировать потребителей и представителей ювелирной промышленности и индустрии драгоценных камней о точной терминологии, которая должна использоваться для описания как природных бриллиантов, так и искусственно выращенных минералов.
Вебсайт www.whatisadiamond.org является инициативой Алмазной комиссии CIBJO, он создан при поддержке Швейцарского геммологического института SSEF.
Сайт проводит четкое различие между природными бриллиантами, с одной стороны, и синтетическими, выращенными или созданными в лаборатории минералами, с другой, а также дает определение, что считается натуральными продуктами, а что - продуктами, сделанными человеком.
Разъясняются также различия, используемые в гармонизированной системе описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации (ВТО), и приводятся краткие руководящие принципы в отношении терминологии, которая должна применяться торговцами как природными бриллиантами, так и искусственными камнями.
«Наша цель состоит не в том, чтобы указать, что лучше или ценнее, а скорее в том, чтобы общественность могла различать различные продукты на рынке», - сказал президент CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri).
Алекс Шишло для Rough&Polished