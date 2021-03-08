Эксклюзив
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
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Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
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08 февраля 2021
Компании RZM Murowa грозит изгнание с участка геологоразведки в округе Чиви в Зимбабве
RZM Murowa занималась разведкой алмазов в этом районе в течение трех лет.
Газета Herald сообщает, что Комитет по развитию средней школы Данхамомбе (Danhamombe) хочет, чтобы RZM Murowa покинула территорию школы и освободила путь для сельскохозяйственного проекта, который должен был начаться в декабре прошлого года.
Школа недавно обратилась в гражданский суд провинции Масвинго (Masvingo) с просьбой выдворить RZM Murowa с территории школы в течение семи дней с момента выдачи повестки 3 марта 2021 года.
Сообщается, что RZM Murowa еще не подавала уведомления в защиту иска.
Комитет по развитию средней школы Данхамомбе в течение некоторого времени утверждал, что RZM Murowa мешает учебной деятельности после того, как разбила лагерь на территории школы, откуда она проводила поиск алмазов в районе кимберлитовых трубок, обнаруженных в этом районе.
Алмазную компанию обвинили в том, что она разбила лагерь в Данхамомбе своевольно, но она утверждала, что власти разрешили ей вести свою деятельность на территории школы.
RZM Murowa имеет около 200 горных отводов в районе кимберлита Сесе.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished