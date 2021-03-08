Компании RZM Murowa грозит изгнание с участка геологоразведки в округе Чиви в Зимбабве

Сегодня Новости

RZM Murowa (ранее Murowa Diamonds) была привлечена к суду школой в округе Чиви (Chivi), Зимбабве, которая, по сообщениям государственных СМИ, требует ее немедленного удаления с территории школы, находящейся на общинных змелях в районе кимберлита Сесе (Sese).

RZM Murowa занималась разведкой алмазов в этом районе в течение трех лет.

Газета Herald сообщает, что Комитет по развитию средней школы Данхамомбе (Danhamombe) хочет, чтобы RZM Murowa покинула территорию школы и освободила путь для сельскохозяйственного проекта, который должен был начаться в декабре прошлого года.

Школа недавно обратилась в гражданский суд провинции Масвинго (Masvingo) с просьбой выдворить RZM Murowa с территории школы в течение семи дней с момента выдачи повестки 3 марта 2021 года.

Сообщается, что RZM Murowa еще не подавала уведомления в защиту иска.

Комитет по развитию средней школы Данхамомбе в течение некоторого времени утверждал, что RZM Murowa мешает учебной деятельности после того, как разбила лагерь на территории школы, откуда она проводила поиск алмазов в районе кимберлитовых трубок, обнаруженных в этом районе.

Алмазную компанию обвинили в том, что она разбила лагерь в Данхамомбе своевольно, но она утверждала, что власти разрешили ей вести свою деятельность на территории школы.

RZM Murowa имеет около 200 горных отводов в районе кимберлита Сесе.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



