De Beers продолжает регистрировать хороший спрос на алмазное сырье

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Компания De Beers выручила 550 млн долларов в ходе второго цикла продаж 2021 года по сравнению с 362 млн долларов годом ранее по мере того, как - по данным ее материнской компании Anglo American - она продолжает регистрировать хороший спрос на алмазное сырье.

Хотя результат для второго цикла продаж является предварительным, он ниже по сравнению с 663 млн долларов, полученными в предыдущем цикле.

«Мы наблюдали сохранение хорошего спроса на алмазное сырье во время нашего второго цикла продаж в 2021 году на фоне положительного потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, - отметил генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Покупатели среднего сегмента продолжали демонстрировать здоровый спрос после более высоких, чем ожидалось, розничных продаж ювелирных изделий с бриллиантами на Рождество, китайский Новый год и День святого Валентина, при этом отрасль теперь готова войти в то, что традиционно является периодом более низкого сезонного спроса».

Он сказал также, что, хотя год начался положительно, De Beers признает сохраняющуюся неопределенность в краткосрочной перспективе в отношении темпов и формы восстановления отрасли и рынка.

De Beers продолжала применять более гибкий подход к продажам алмазного сырья во время второго цикла продаж этого года, при этом торговая сессия (сайт) компании вышел за пределы обычной недельной продолжительности из-за ограничений на перемещение людей и продукции в различных юрисдикциях по всему миру.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





