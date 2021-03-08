De Beers продолжает регистрировать хороший спрос на алмазное сырье

Эксклюзив
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
De Beers продолжает регистрировать хороший спрос на алмазное сырье
Хотя результат для второго цикла продаж является предварительным, он ниже по сравнению с 663 млн долларов, полученными в предыдущем цикле.
«Мы наблюдали сохранение хорошего спроса на алмазное сырье во время нашего второго цикла продаж в 2021 году на фоне положительного потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, - отметил генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Покупатели среднего сегмента продолжали демонстрировать здоровый спрос после более высоких, чем ожидалось, розничных продаж ювелирных изделий с бриллиантами на Рождество, китайский Новый год и День святого Валентина, при этом отрасль теперь готова войти в то, что традиционно является периодом более низкого сезонного спроса».
Он сказал также, что, хотя год начался положительно, De Beers признает сохраняющуюся неопределенность в краткосрочной перспективе в отношении темпов и формы восстановления отрасли и рынка.
De Beers продолжала применять более гибкий подход к продажам алмазного сырья во время второго цикла продаж этого года, при этом торговая сессия (сайт) компании вышел за пределы обычной недельной продолжительности из-за ограничений на перемещение людей и продукции в различных юрисдикциях по всему миру.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished