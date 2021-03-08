Намибия нанесла серьезный удар по спекулянтам в сфере добычи полезных ископаемых

Сегодня Новости

Согласно новостному сообщению со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника, Намибия запретит местным жителям, владеющим лицензиями на разведку полезных ископаемых, продавать их иностранцам, чтобы предотвратить спекуляции в этом секторе.

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Том Альвендо (Tom Alweendo) заявил, что с 1 апреля держатели лицензий на разведку полезных ископаемых в Намибии будут обязаны сохранять не менее 15% акций любого горнодобывающего предприятия.

«Для намибийца продажа всей своей доли в лицензии на разведку означает, что он не заинтересован в добыче полезных ископаемых, а просто хочет зарабатывать деньги, - сказал Альвендо. - Я не хочу, чтобы намибийцы говорили, будто им не давали возможности».

Намибия ранее требовала, чтобы в руководстве компаний, претендующих на новые лицензии на разведку, было 20% коренных намибийцев. От этой политики отказались в 2018 году после того, как критики заявили, что она препятствует иностранным инвестициям.

Исполнительный директор Горнорудной палаты Намибии Вестон Маланго (Veston Malango) заявил информационному агентству Reuters, что новая политика не повлияет на лицензии иностранных компаний на геологоразведочные работы.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



