Добыча алмазов компанией Debmarine Namibia снизилась из-за COVID-19

Эксклюзив
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Добыча алмазов компанией Debmarine Namibia снизилась из-за COVID-19
Агентство Reuters сообщило, что выручка Debmarine Namibia также упала на 5%, до 427 млн долларов, а выплаты роялти и налогов в бюджет государства снизились на 6%, до 137,2 млн долларов.
Debmarine Namibia получила 375 млн долларов на строительство нового алмазодобывающего судна от пяти африканских коммерческих банков. По словам генерального директора компании Отто Шиконго (Otto Shikongo), работы на судне продвигаются хорошо и, как ожидается, будут завершены в третьем квартале 2021 года. По его словам, добыча с использованием этого судна ожидается во втором квартале 2022 года. Судно, известное как AMV3, должно добавить 500 000 каратов алмазного сырья к годовому производству.
Мэтью Ньяунгва, главный редактор африканского бюро Rough&Polished