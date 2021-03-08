Добыча алмазов компанией Debmarine Namibia снизилась из-за COVID-19

Сегодня Новости

Компания Debmarine Namibia, совместное предприятие по добыче алмазов на морском шельфе между De Beers и правительством Намибии, заявила, что в прошлом году она зарегистрировала снижение добычи на 13%, до 1,125 млн каратов на фоне падения спроса из-за пандемии COVID-19.

Агентство Reuters сообщило, что выручка Debmarine Namibia также упала на 5%, до 427 млн долларов, а выплаты роялти и налогов в бюджет государства снизились на 6%, до 137,2 млн долларов.

Debmarine Namibia получила 375 млн долларов на строительство нового алмазодобывающего судна от пяти африканских коммерческих банков. По словам генерального директора компании Отто Шиконго (Otto Shikongo), работы на судне продвигаются хорошо и, как ожидается, будут завершены в третьем квартале 2021 года. По его словам, добыча с использованием этого судна ожидается во втором квартале 2022 года. Судно, известное как AMV3, должно добавить 500 000 каратов алмазного сырья к годовому производству.



Мэтью Ньяунгва, главный редактор африканского бюро Rough&Polished





