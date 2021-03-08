В феврале экспорт бриллиантов из Израиля вырос на 24%

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В феврале экспорт бриллиантов из Израиля вырос на 24% по сравнению с февралем прошлого года и в стоимостном выражении составил 251,6 млн долларов. В натуральном выражении экспорт бриллиантов увеличился на 20%, достигнув 122 784 каратов. Согласно статистике министерства экономики и промышленности страны, экспорт алмазного сырья в стоимостном выражении также вырос - на 21%, до 124 млн долларов, в то время как в натуральном выражении он снизился на 9%, до 188 317 каратов.

Рост экспорта бриллиантов объясняется более высоким спросом на ювелирные изделия с бриллиантами на ключевых рынках потребления, таких как Китай, США и другие, а увеличение экспорта алмазного сырья было связано с соглашением о нормализации отношений, которое Израиль заключил с Объединенными Арабскими Эмиратами в августе прошлого года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





