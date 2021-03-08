Золотая монета Пертского монетного двора «Драгоценная лошадь 2021»

Эксклюзив
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Золотая монета Пертского монетного двора «Драгоценная лошадь 2021»
Фото: Пертский монетный двор
«Драгоценная лошадь 2021» - самая престижная работа года Пертского монетного двора. Наряду с такими же великолепными и редкими украшениями, посвященными животным, значимым в китайской культуре, таким как «Феникс 2018», «Дракон 2019» и «Тигр 2020», новая монета сочетает в себе красоту чистого золота и розовых бриллиантов с рудника Аргайл (Argyle) в воплощении живости, силы и благородства лошадей.
На монетах, которых выпущено всего лишь восемь, выпуклое изображение лошади из 18-каратного розового золота украшено бриллиантами от ярко-розового до пурпурно-розового цвета общим весом 2,76 карата. Монеты являются законным платежным средством, их номинальная стоимость составляет 2000 австралийских долларов.
Пертский монетный двор - крупнейшее в Австралии полностью интегрированное инновационное предприятие по производству драгоценных металлов, предоставляющее высококачественные продукты из золота, серебра и платины на рынки всего мира, а также услуги, связанные с этими металлами.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished