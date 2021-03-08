Золотая монета Пертского монетного двора «Драгоценная лошадь 2021»

Фото: Пертский монетный двор

«Драгоценная лошадь 2021» - самая престижная работа года Пертского монетного двора. Наряду с такими же великолепными и редкими украшениями, посвященными животным, значимым в китайской культуре, таким как «Феникс 2018», «Дракон 2019» и «Тигр 2020», новая монета сочетает в себе красоту чистого золота и розовых бриллиантов с рудника Аргайл (Argyle) в воплощении живости, силы и благородства лошадей.На монетах, которых выпущено всего лишь восемь, выпуклое изображение лошади из 18-каратного розового золота украшено бриллиантами от ярко-розового до пурпурно-розового цвета общим весом 2,76 карата. Монеты являются законным платежным средством, их номинальная стоимость составляет 2000 австралийских долларов.Пертский монетный двор - крупнейшее в Австралии полностью интегрированное инновационное предприятие по производству драгоценных металлов, предоставляющее высококачественные продукты из золота, серебра и платины на рынки всего мира, а также услуги, связанные с этими металлами.