Tsodilo Resources получила одобрение на листинг на внебиржевом рынке ценных бумаг OTCQB

Эксклюзив
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
08 марта 2021
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Tsodilo Resources получила одобрение на листинг на внебиржевом рынке ценных бумаг OTCQB
«Мы полагаем, что вторичный листинг на этом рынке предоставит компании более широкий доступ к институциональным и розничным инвесторам из США и более широкую базу акционеров, - сказал исполнительный директор компании Джеймс Брукс (James Bruchs). - Инвесторы США будут иметь возможность участвовать в росте компании, поскольку интерес инвесторов к минеральным ресурсам и их развитию будет продолжать набирать обороты, по мере того как мир экономически восстанавливается после разрушительных последствий пандемии COVID-19».
Tsodilo Resources владеет алмазным проектом Босото, проектом Гцвихаба (Gcwihaba) по разведке и добыче цветных и драгоценных металлов, включая металлы платиновой группы и редкоземельные элементы, а также проектом Невдико (Newdico) по разведке и добыче алмазов в Ботсване.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished