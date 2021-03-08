Tsodilo Resources получила одобрение на листинг на внебиржевом рынке ценных бумаг OTCQB

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Компания Tsodilo Resources, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто TSX-V, на прошлой неделе получила разрешение начать торговлю на венчурном рынке OTCQB, который предлагает развивающимся канадским компаниям преимущества публичной торговли в США с меньшими затратами и сложностью, чем листинг на бирже США.

«Мы полагаем, что вторичный листинг на этом рынке предоставит компании более широкий доступ к институциональным и розничным инвесторам из США и более широкую базу акционеров, - сказал исполнительный директор компании Джеймс Брукс (James Bruchs). - Инвесторы США будут иметь возможность участвовать в росте компании, поскольку интерес инвесторов к минеральным ресурсам и их развитию будет продолжать набирать обороты, по мере того как мир экономически восстанавливается после разрушительных последствий пандемии COVID-19».

Tsodilo Resources владеет алмазным проектом Босото, проектом Гцвихаба (Gcwihaba) по разведке и добыче цветных и драгоценных металлов, включая металлы платиновой группы и редкоземельные элементы, а также проектом Невдико (Newdico) по разведке и добыче алмазов в Ботсване.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





