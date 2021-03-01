De Beers Group назначила генподрядчика для проведения работ по закрытию рудника Виктор

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Принадлежащий De Beers Group рудник Виктор (Victor), который является ее первой и единственной алмазной шахтой в канадской провинции Онтарио, переходит к следующему этапу закрытия после назначения компании Golder генподрядчиком работ.

Как сообщила пресс-служба De Beers, Golder была выбрана по итогам масштабного коммерческого процесса отбора генподрядчика, проводившегося в течение всего 2020 года. Компании поручено повседневное управление шахтой, а также проведение оставшихся работ по ее закрытию, включая снос инфраструктуры и восстановление территории до 2023 года.

De Beers Group по-прежнему сохраняет за собой ответственность за объект и обеспечение его закрытия, а также за отношения с коренными общинами. Все разрешения и лицензии остаются на имя De Beers.

«Компания Golder имеет большой опыт успешного закрытия и восстановления промышленных объектов по всему миру, включая работу с местным населением. Мы с нетерпением ждем возможности воспользоваться ее опытом, продолжая ответственное закрытие шахты Виктор», - заявил Максвелл Морапели (Maxwell Morapeli), руководитель отдела De Beers Group по вопросам закрытия предприятий.

Рудник Виктор был введен в эксплуатацию в 2008 году, а прекратил свою деятельность в июне 2019 года. К концу 2020 года примерно 65% инфраструктуры производственного участка было благополучно снесено, а около 40% территории восстановлено. С 2014 года на этой территории высажено более 1,2 млн деревьев.



Алекс Шишло для Rough&Polished





