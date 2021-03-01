В 2023 году ангольский рудник Луаше произведет 5,7 млн каратов алмазов

Эксклюзив
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
Вчера
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
В 2023 году ангольский рудник Луаше произведет 5,7 млн каратов алмазов
В прошлом году из-за глобальной пандемии COVID-19 Ангола произвела около 8 млн каратов алмазов по сравнению с 9,4 млн каратов в 2019 году.
«В 2022 году мы намерены превратить месторождение Луаше в структурированный и организованный рудник обычного типа, ожидая добычи около 5,7 млн каратов в 2023 году, - заявил, согласно агентству Reuters, министр минеральных ресурсов и нефти Анголы Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo). - Несмотря на неблагоприятную ситуацию из-за локдауна, вызванную пандемией COVID-19, мы работаем над ускорением запуска производства на Луаше».
АЛРОСА и Catoca открыли алмазную трубку Луаше в 2013 году. Catoca, в которой доля АЛРОСА составляет 41%, в настоящее время владеет 50,5% акций Луаше. Endiama и АЛРОСА также владеют еще 8% акций Луаше.
«Хотя Луаше является привлекательным проектом для любого инвестора, структура его акционеров уже определена», - сказал Азеведо.
Министр сказал также, что государственной алмазной компании Endiama было поручено провести переговоры с De Beers и Rio Tinto об инвестициях в местный алмазный сектор.
«Подтверждаю ... по последней информации, которая у нас есть, переговоры идут в хорошем темпе», - сообщил он.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished