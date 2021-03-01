В 2023 году ангольский рудник Луаше произведет 5,7 млн каратов алмазов

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Согласно новостному сообщению со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника, ожидается, что в 2023 году новое месторождение алмазов Анголы Луаше (Luaxe) добавит 5,7 млн каратов алмазного сырья к общенациональной добыче, что составляет более половины от общего объема добычи в 2020 году.

В прошлом году из-за глобальной пандемии COVID-19 Ангола произвела около 8 млн каратов алмазов по сравнению с 9,4 млн каратов в 2019 году.

«В 2022 году мы намерены превратить месторождение Луаше в структурированный и организованный рудник обычного типа, ожидая добычи около 5,7 млн каратов в 2023 году, - заявил, согласно агентству Reuters, министр минеральных ресурсов и нефти Анголы Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo). - Несмотря на неблагоприятную ситуацию из-за локдауна, вызванную пандемией COVID-19, мы работаем над ускорением запуска производства на Луаше».

АЛРОСА и Catoca открыли алмазную трубку Луаше в 2013 году. Catoca, в которой доля АЛРОСА составляет 41%, в настоящее время владеет 50,5% акций Луаше. Endiama и АЛРОСА также владеют еще 8% акций Луаше.

«Хотя Луаше является привлекательным проектом для любого инвестора, структура его акционеров уже определена», - сказал Азеведо.

Министр сказал также, что государственной алмазной компании Endiama было поручено провести переговоры с De Beers и Rio Tinto об инвестициях в местный алмазный сектор.

«Подтверждаю ... по последней информации, которая у нас есть, переговоры идут в хорошем темпе», - сообщил он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





