TAGS сообщает о высоком уровне потребления второй месяц подряд

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Как и в прошлом месяце, Trans-Atlantic Gem Sales (TAGS) продлила свою торговую сессию на два дня, чтобы удовлетворить значительный спрос со стороны фирм, ищущих встречи, согласно пресс-релизу компании.

На последнем своем аукционе TAGS представила 72 000 каратов обычного высококачественного алмазного сырья из Южной Африки и Анголы - в общей сложности более 155 отдельных камней массой свыше 10 каратов, что вызвало большой интерес.

Общая стоимость представленной продукции составила около 55 млн долларов.

TAGS приветствовала 175 производителей бриллиантов, в основном из Индии, которые представляли все ведущие алмазные центры, и выставленные на продажу товары получили исключительно хорошие отзывы как с точки зрения качества, так и с точки зрения объема.

Поддерживая январскую динамику продаж, TAGS обнаружила, что общий спрос был чрезвычайно высоким во всех диапазонах, причем второй месяц подряд компания наблюдала высокий уровень потребления: 96% представленных товаров были проданы. Сообщается, что более 70 компаний обеспечили себе поставки сырья.

Торговые сессии TAGS прочно зарекомендовали себя в качестве главных событий среди ведущих диамантеров мира, и большинство компаний уже занесли даты следующих торгов в свой дневник, включив их в ежемесячный график покупок.

Следующий аукцион TAGS пройдет с 24 марта по 30 марта 2021 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





