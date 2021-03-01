TAGS сообщает о высоком уровне потребления второй месяц подряд

Эксклюзив
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
Вчера
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
TAGS сообщает о высоком уровне потребления второй месяц подряд
На последнем своем аукционе TAGS представила 72 000 каратов обычного высококачественного алмазного сырья из Южной Африки и Анголы - в общей сложности более 155 отдельных камней массой свыше 10 каратов, что вызвало большой интерес.
Общая стоимость представленной продукции составила около 55 млн долларов.
TAGS приветствовала 175 производителей бриллиантов, в основном из Индии, которые представляли все ведущие алмазные центры, и выставленные на продажу товары получили исключительно хорошие отзывы как с точки зрения качества, так и с точки зрения объема.
Поддерживая январскую динамику продаж, TAGS обнаружила, что общий спрос был чрезвычайно высоким во всех диапазонах, причем второй месяц подряд компания наблюдала высокий уровень потребления: 96% представленных товаров были проданы. Сообщается, что более 70 компаний обеспечили себе поставки сырья.
Торговые сессии TAGS прочно зарекомендовали себя в качестве главных событий среди ведущих диамантеров мира, и большинство компаний уже занесли даты следующих торгов в свой дневник, включив их в ежемесячный график покупок.
Следующий аукцион TAGS пройдет с 24 марта по 30 марта 2021 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished