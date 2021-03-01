Аукционный дом Christie’s объявил о глобальной ресурсосберегающей инициативе

Эксклюзив

Стремиться к совершенству

В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...

Вчера

Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл

Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...

01 марта 2021

«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds

Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...

22 февраля 2021

Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»

Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...

15 февраля 2021

Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье

По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...

08 февраля 2021

Аукционный дом Christie’s объявил о глобальной ресурсосберегающей инициативе

Сегодня
Новости
Аукционный дом Christie’s объявил, что планирует еще строже придерживаться политики ресурсосбережения в своей деятельности и выйти на уровень нулевого энергетического баланса к 2030 году.
Согласно пресс-релизу, компания намерена уменьшить уровень углеродных выбросов на 50% и на 90% снизить использование мусорных полигонов для избавления от отходов, а также использовать в своей работе и для доставки клиентам исключительно пригодные для повторного использования упаковочные и печатные материалы.
«Отныне вся наша деятельность должна рассматриваться через призму ресурсосбережения. Мы понимаем, что выполнение этих обязательств потребует сдвига в культуре, и осознаем, что многое еще предстоит сделать для адаптации всего бизнеса», - заявил Том Вулстон (Tom Woolston), глава международного отдела эксплуатации и руководитель программы ресурсосбережения Christie’s.

Алекс Шишло для Rough&Polished

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