Аукционный дом Christie’s объявил о глобальной ресурсосберегающей инициативе

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Аукционный дом Christie’s объявил, что планирует еще строже придерживаться политики ресурсосбережения в своей деятельности и выйти на уровень нулевого энергетического баланса к 2030 году.

Согласно пресс-релизу, компания намерена уменьшить уровень углеродных выбросов на 50% и на 90% снизить использование мусорных полигонов для избавления от отходов, а также использовать в своей работе и для доставки клиентам исключительно пригодные для повторного использования упаковочные и печатные материалы.

«Отныне вся наша деятельность должна рассматриваться через призму ресурсосбережения. Мы понимаем, что выполнение этих обязательств потребует сдвига в культуре, и осознаем, что многое еще предстоит сделать для адаптации всего бизнеса», - заявил Том Вулстон (Tom Woolston), глава международного отдела эксплуатации и руководитель программы ресурсосбережения Christie’s.



Алекс Шишло для Rough&Polished



