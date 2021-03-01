Аукционный дом Christie’s объявил о глобальной ресурсосберегающей инициативе

Эксклюзив
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
Вчера
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Аукционный дом Christie’s объявил о глобальной ресурсосберегающей инициативе
Согласно пресс-релизу, компания намерена уменьшить уровень углеродных выбросов на 50% и на 90% снизить использование мусорных полигонов для избавления от отходов, а также использовать в своей работе и для доставки клиентам исключительно пригодные для повторного использования упаковочные и печатные материалы.
«Отныне вся наша деятельность должна рассматриваться через призму ресурсосбережения. Мы понимаем, что выполнение этих обязательств потребует сдвига в культуре, и осознаем, что многое еще предстоит сделать для адаптации всего бизнеса», - заявил Том Вулстон (Tom Woolston), глава международного отдела эксплуатации и руководитель программы ресурсосбережения Christie’s.
Алекс Шишло для Rough&Polished