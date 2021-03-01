Sarine Technologies подает заявку на двойной листинг на Фондовой бирже Тель-Авива

Эксклюзив
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
Сегодня
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Sarine Technologies подает заявку на двойной листинг на Фондовой бирже Тель-Авива
Сингапурская биржа (Singapore Exchange, SGX) и TASE недавно разрешили листинг компаний, первичный листинг которых находится на одной из этих двух платформ, на обеих биржах.
Это обеспечивает более свободный доступ к торговле акциями компании для более широкой аудитории инвесторов при сохранении первичного листинга и всего управления, необходимого для листинговой компании на ее первичной платформе, в неизменном виде.
Sarine Technologies была проинформирована, что такой двойной листинг также расширит потенциальную инвестиционную аудиторию на рынке США, поскольку разница во времени между Тель-Авивом и США составляет всего 7 часов, в то время как разница во времени между Тель-Авивом и Сингапуром составляет 12-13 часов.
Следует отметить, что израильские рынки акций и долговых обязательств считаются высокоразвитыми рынками с привлекательными условиями для привлечения капитала путем выпуска акций или долговых обязательств. Любое такое увеличение капитала будет регулироваться действующим сингапурским законодательством и нормативными актами, поскольку Сингапур является основным местом листинга Sarine Technologies.
Ожидается, что процедура двойного листинга будет завершена, если не помешают непредвиденные события, во втором квартале 2021 года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished