Sarine Technologies подает заявку на двойной листинг на Фондовой бирже Тель-Авива

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Компания Sarine Technologies Ltd в распространенном ею пресс-релизе сообщила инвесторам, что ее совет директоров принял решение добиваться двойного листинга своих акций для торговли на Фондовой бирже Тель-Авива (Tel-Aviv Stock Exchange, TASE).

Сингапурская биржа (Singapore Exchange, SGX) и TASE недавно разрешили листинг компаний, первичный листинг которых находится на одной из этих двух платформ, на обеих биржах.

Это обеспечивает более свободный доступ к торговле акциями компании для более широкой аудитории инвесторов при сохранении первичного листинга и всего управления, необходимого для листинговой компании на ее первичной платформе, в неизменном виде.

Sarine Technologies была проинформирована, что такой двойной листинг также расширит потенциальную инвестиционную аудиторию на рынке США, поскольку разница во времени между Тель-Авивом и США составляет всего 7 часов, в то время как разница во времени между Тель-Авивом и Сингапуром составляет 12-13 часов.

Следует отметить, что израильские рынки акций и долговых обязательств считаются высокоразвитыми рынками с привлекательными условиями для привлечения капитала путем выпуска акций или долговых обязательств. Любое такое увеличение капитала будет регулироваться действующим сингапурским законодательством и нормативными актами, поскольку Сингапур является основным местом листинга Sarine Technologies.

Ожидается, что процедура двойного листинга будет завершена, если не помешают непредвиденные события, во втором квартале 2021 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





