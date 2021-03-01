В 2021 году Anjin Investments планирует добыть 900 000 каратов алмазов

Эксклюзив
Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
Сегодня
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
В 2021 году Anjin Investments планирует добыть 900 000 каратов алмазов
Газета Herald со ссылкой на министерство горнодобывающей промышленности страны сообщило, что Anjin Investments инвестировал 38 млн долларов в реанимацию своей деятельности.
Anjin Investments недавно обвинили в захвате участка «Портал B» (Portal B), богатой алмазами зоны в Маранге, у государственной компании Zimbabwe Diamond Consolidated Company (ZCDC).
В 2016 году тогдашнее правительство покойного Роберта Мугабе запретило Anjin Investments и нескольким другим компаниям находиться в Маранге за то, что они якобы не перечисляли доходы от алмазов в казну.
Однако в 2019 году новая администрация президента Эммерсона Мнангагвы разрешила Anjin Investments вернуться в Маранге.
Президент Зимбабве сказал, что решение Хараре от 2016 года о вытеснении компаний, ведущих добычу алмазов на аллювиальных месторождениях, в течение четырех лет оказывало негативное влияние на алмазодобычу.
По данным ZimStats, в 2020 году Зимбабве экспортировала алмазов на сумму 141 млн долларов США.
В 2019 году в стране было добыто 2,1 млн каратов алмазного сырья на сумму 141,1 млн долларов при средней цене 67,09 доллара за карат.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished