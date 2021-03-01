В 2021 году Anjin Investments планирует добыть 900 000 каратов алмазов

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Anjin Investments, совместное предприятие китайской Anhui Foreign Economic Construction Company (AFECC) и Matt Bronze, инвестиционной компании, контролируемой вооруженными силами Зимбабве, планирует в этом году добыть 900 000 каратов алмазного сырья, сообщают государственные СМИ.

Газета Herald со ссылкой на министерство горнодобывающей промышленности страны сообщило, что Anjin Investments инвестировал 38 млн долларов в реанимацию своей деятельности.

Anjin Investments недавно обвинили в захвате участка «Портал B» (Portal B), богатой алмазами зоны в Маранге, у государственной компании Zimbabwe Diamond Consolidated Company (ZCDC).

В 2016 году тогдашнее правительство покойного Роберта Мугабе запретило Anjin Investments и нескольким другим компаниям находиться в Маранге за то, что они якобы не перечисляли доходы от алмазов в казну.

Однако в 2019 году новая администрация президента Эммерсона Мнангагвы разрешила Anjin Investments вернуться в Маранге.

Президент Зимбабве сказал, что решение Хараре от 2016 года о вытеснении компаний, ведущих добычу алмазов на аллювиальных месторождениях, в течение четырех лет оказывало негативное влияние на алмазодобычу.

По данным ZimStats, в 2020 году Зимбабве экспортировала алмазов на сумму 141 млн долларов США.

В 2019 году в стране было добыто 2,1 млн каратов алмазного сырья на сумму 141,1 млн долларов при средней цене 67,09 доллара за карат.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





