Petra продала алмаз массой 299 каратов за 12,18 млн долларов

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Стремиться к совершенству
В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...
Сегодня
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Petra продала алмаз массой 299 каратов за 12,18 млн долларов
Цена одного карата этого драгоценного камня составила 40 701 доллар, превысив цену за карат алмаза «Наследие алмазного рудника Куллинан» (Legacy of the Cullinan Diamond Mine) весом 424,89 карата, полученную в мае 2019 года и составившую 34 386 долларов.
«Это еще одна значительная продажа компании Petra Diamonds после продажи коллекции «Летлапа Тала» (Letlapa Tala) в ноябре 2020 года, вновь подтвердившая качество рудного тела Куллинан, известного своими исключительными камнями», - сказал генеральный директор Petra Diamonds Ричард Даффи (Richard Duffy).
Белый алмаз ювелирного качества типа IIa, извлеченный на участке «С» рудника Куллинан, дополняет самые известные алмазы, добытые на этом историческом месторождении.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished