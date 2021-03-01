Эксклюзив

Стремиться к совершенству

В Музеях Московского Кремля, несмотря на пандемию, с огромным успехом прошла выставка «Карл Фаберже и Фёдор Рюкерт. Шедевры русской эмали», где было представлено около 400 произведений из драгоценного металла с эмалью работы русских ювелирных фирм рубежа...

Сегодня

Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл

Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...

01 марта 2021

«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds

Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...

22 февраля 2021

Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»

Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...

15 февраля 2021

Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье

По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...

08 февраля 2021

В Красноярском крае будут искать золото

Сегодня
Новости
В Северо-Енисейском районе Красноярского края в течение трех лет будут вести разведку рудного золота, сообщает RosTender.info. 
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу объявил тендер на поисковые работы. Максимальная цена контракта, который заключат с победителем, составляет 323 млн рублей. Финансирование работ произведут из федерального бюджета. 
Заявки на участие в тендере принимают до 29 марта, 2 апреля подведут итоги закупки. К тендеру допустят обладателей лицензии на проведение работ с доступом к государственной тайне под грифом «секретно».
Геологам предстоит вести поиск на Гаревской площади Енисейского кряжа, расположенной на территории Северо-Енисейского района. Территория поиска насчитывает 70 кв. км. 
Специалисты до конца 2023 года должны будут оценить прогнозные ресурсы золота категорий Р1 и P2 и разработать рекомендации по направлению дальнейших геологоразведочных работ. 
Перед геологами поставлена задача найти руды со средним содержанием золота не менее 2 граммов на тонну. Глубина поиска составит 200 м.

Алекс Шишло for Rough&Polished


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