WDC призывает проявлять крайнюю осторожность при экспорте алмазов из ЦАР

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Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) заявил, что алмазная промышленность должна проявлять повышенную осмотрительность при рассмотрении вопроса о покупке продукции, источником происхождения которой может быть Центральноафриканская Республика (ЦАР).

Данный призыв последовал после сообщений о нападениях боевиков из числа повстанцев в столице ЦАР Банги и других крупных городах.

«В связи с политической нестабильностью и в соответствии со специальной производственной структурой, утвержденной в ноябре 2019 года Кимберлийским процессом, WDC настоятельно призывает всех участников торговли продолжать усиленную комплексную проверку в отношении импорта алмазного сырья из ЦАР и соседних стран, - говорится в сообщении WDC. - Хотя добыча алмазов в районах ЦАР, затронутых конфликтом, составляет лишь очень небольшой процент от мировой добычи алмазов, алмазным предприятиям следует проявлять максимальную осторожность».

В сообщении говорится, что в настоящее время из ЦАР может быть приобретено на законных основаниях только то алмазное сырье, которое соответствует минимальным требованиям Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPSC) и сопровождается официальными сертификатами Кимберлийского процесса, выданными в ЦАР.

«Это служит указанием на то, что алмазы были добыты в «зеленых» зонах», соответствующих требованиям Кимберлийского процесса, которые находятся под надежным контролем правительства ЦАР и не имеют доказанных признаков деятельности вооруженных групп повстанцев», - говорится в сообщении WDC.

Всемирный алмазный совет также призвал всю отрасль поддерживать целостность цепочки поставок алмазов, активно выполняя руководящие принципы, содержащиеся в его новой Системе гарантий (System of Warranties).

Сюда входит устранение рисков в областях, выходящих за рамки Сертификационной схемы Кимберлийского процесса, включая права человека и трудовые права, борьбу с отмыванием денег и борьбу с коррупцией.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





