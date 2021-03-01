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Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
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Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
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01 февраля 2021
BlueRock Diamonds привлекла 1,5 млн фунтов стерлингов для расширения рудника Кареевлей
Согласно сообщению компании, выручка от размещения акций будет использована главным образом для завершения проекта расширения ее рудника Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке с целью увеличения годовой добычи руды примерно до 1 млн тонн в год к началу второго квартала 2021 года.
Привлеченные средства также предоставят оборотный капитал для защиты от дальнейших сбоев, которые возникли из-за сильных дождей и COVID-19.
«Потребность в дополнительном финансировании не радует, но, к сожалению, это неизбежно, учитывая экстремальные погодные условия с середины декабря до конца января и снизившиеся цены при продаже алмазного сырья, что мы испытали в четвертом квартале 2020 года из-за отсутствия конкурентных тендеров в Южной Африке, - сказал наделенный исполнительными полномочиями председатель совета директоров BlueRock Diamonds Майк Хьюстон (Mike Houston). - Дожди, в результате которых было потеряно 29 рабочих дней, оказали аналогичное влияние на проект, задержав завершение контура дробления руды и развитие перерабатывающей части нового завода».
Новый контур дробления теперь работает на ожидавшемся уровне переработки руды.
Хьюстон также сказал, что, несмотря на снижение ожиданий по добыче в первом квартале 2021 года, компания не изменила нижний предел своего прогноза на год, который остается на уровне 34 000 каратов алмазного сырья при цене более 330 долларов за карат.
По его словам, BlueRock Diamonds также снова ввела ежемесячные местные тендеры с активным международным участием и компанию воодушевило достижение средней цены в 423 доллара за карат алмазов в ходе первых двух тендеров 2021 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished