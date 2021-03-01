В январе 2021 года розничные продажи ювелирных изделий в Гонконге упали на 31,7%

Эксклюзив
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
В январе 2021 года розничные продажи ювелирных изделий в Гонконге упали на 31,7%
По данным городского управления переписи и статистики, розничные продажи ювелирных изделий, часов и ценных подарков в декабре 2020 года упали на 41%, а в целом в прошлом году на 54%, при этом в январе 2021 года объем розничных продаж достиг 433,13 млн долларов США по сравнению с 397,02 млн долларов в декабре прошлого года.
Общий объем розничных продаж в январе этого года упал на 13,6%, до 4,2 млрд долларов, что Гонконг объяснил ограничениями из-за коронавирусной инфекции и Нового года по лунному календарю, традиционно сильного сезона для розничной торговли.
В сообщении из Гонконга говорится, что перспективы розничной торговли в ближайшей перспективе остаются мрачными, поскольку COVID-19 продолжает представлять угрозу для бизнеса и туризма. Если программа вакцинации даст желаемые результаты, она должна помочь заложить прочную основу для возрождения розничного сектора и более широкого восстановления экономики в конце года.
Ассоциация управления розничной торговлей Гонконга (Hong Kong Retail Management Association) заявила, что в феврале и марте 2021 года показатели розничной торговли могут улучшиться, главным образом в силу низкой базы отсчета в 2020 году.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished