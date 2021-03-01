В январе 2021 года розничные продажи ювелирных изделий в Гонконге упали на 31,7%

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Из-за четвертой волны случаев заражения коронавирусом в Гонконге продажи ювелирных изделий в городе в январе 2021 года упали на 31,7%, но темпы падения, согласно правительственным данным, несколько замедлились.

По данным городского управления переписи и статистики, розничные продажи ювелирных изделий, часов и ценных подарков в декабре 2020 года упали на 41%, а в целом в прошлом году на 54%, при этом в январе 2021 года объем розничных продаж достиг 433,13 млн долларов США по сравнению с 397,02 млн долларов в декабре прошлого года.

Общий объем розничных продаж в январе этого года упал на 13,6%, до 4,2 млрд долларов, что Гонконг объяснил ограничениями из-за коронавирусной инфекции и Нового года по лунному календарю, традиционно сильного сезона для розничной торговли.

В сообщении из Гонконга говорится, что перспективы розничной торговли в ближайшей перспективе остаются мрачными, поскольку COVID-19 продолжает представлять угрозу для бизнеса и туризма. Если программа вакцинации даст желаемые результаты, она должна помочь заложить прочную основу для возрождения розничного сектора и более широкого восстановления экономики в конце года.

Ассоциация управления розничной торговлей Гонконга (Hong Kong Retail Management Association) заявила, что в феврале и марте 2021 года показатели розничной торговли могут улучшиться, главным образом в силу низкой базы отсчета в 2020 году.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





