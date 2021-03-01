В Rio Tinto произойдут изменения в совете директоров

Эксклюзив
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
В Rio Tinto произойдут изменения в совете директоров
Сэм Лейдло в связи с этим сказал: «Совет директоров принимает решение Саймона и благодарен ему за то, что он согласился обеспечить важный период стабильности и поддержки для Якоба Стаусхолма (Jakob Stausholm) и новой управленческой команды перед годовыми общими собраниями акционеров в 2022 году».
В свою очередь Саймон Томпсон отметил: «Я горжусь достижениями Rio Tinto в 2020 году, включая наш выдающийся ответ на пандемию COVID-19, ведь уже второй год подряд мы работаем без смертельных случаев. Однако эти успехи были омрачены разрушением каменных укрытий в ущелье Джуукан в районе железорудного предприятия Brockman 4 в Австралии, и как председатель я в конечном итоге несу ответственность за провалы, которые привели к этому трагическому событию».
Кроме того, после годовых собраний акционеров в 2021 году из совета директоров уйдет неисполнительный директор Майкл Л’Эстрейндж (Michael L’Estrange).
По словам Саймона Томпсона, в феврале Майкл Л’Эстрейндж перенес серьезную операцию и поэтому не будет переизбираться в качестве неисполнительного директора на предстоящих общих собраниях акционеров.
Майкл Л’Эстрейндж сказал: «Для меня было честью иметь возможность работать в совете директоров Rio Tinto в течение шести с половиной лет. Я желаю Якобу Стаусхолму и новому руководителю удачи в будущем с опорой на многие сильные стороны Rio Tinto».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished