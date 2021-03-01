В Rio Tinto произойдут изменения в совете директоров

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Председатель совета директоров Rio Tinto Саймон Томпсон (Simon Thompson) сообщил совету, что он не будет добиваться переизбрания в качестве неисполнительного директора на ежегодных общих собраниях Rio Tinto plc и Rio Tinto в 2022 году. Сэм Лэйдло (Sam Laidlaw), старший независимый директор Rio Tinto plc, и Саймон Маккеон (Simon McKeon), старший независимый директор Rio Tinto Limited, теперь будут совместно руководить поиском преемника Саймона Томпсона на посту председателя.

Сэм Лейдло в связи с этим сказал: «Совет директоров принимает решение Саймона и благодарен ему за то, что он согласился обеспечить важный период стабильности и поддержки для Якоба Стаусхолма (Jakob Stausholm) и новой управленческой команды перед годовыми общими собраниями акционеров в 2022 году».

В свою очередь Саймон Томпсон отметил: «Я горжусь достижениями Rio Tinto в 2020 году, включая наш выдающийся ответ на пандемию COVID-19, ведь уже второй год подряд мы работаем без смертельных случаев. Однако эти успехи были омрачены разрушением каменных укрытий в ущелье Джуукан в районе железорудного предприятия Brockman 4 в Австралии, и как председатель я в конечном итоге несу ответственность за провалы, которые привели к этому трагическому событию».

Кроме того, после годовых собраний акционеров в 2021 году из совета директоров уйдет неисполнительный директор Майкл Л’Эстрейндж (Michael L’Estrange).

По словам Саймона Томпсона, в феврале Майкл Л’Эстрейндж перенес серьезную операцию и поэтому не будет переизбираться в качестве неисполнительного директора на предстоящих общих собраниях акционеров.

Майкл Л’Эстрейндж сказал: «Для меня было честью иметь возможность работать в совете директоров Rio Tinto в течение шести с половиной лет. Я желаю Якобу Стаусхолму и новому руководителю удачи в будущем с опорой на многие сильные стороны Rio Tinto».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





