RZM Murowa выделит 450 млн долларов на расширение своей деятельности в Зимбабве

Эксклюзив
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
RZM Murowa выделит 450 млн долларов на расширение своей деятельности в Зимбабве
«Murowa Diamonds намерена инвестировать более 450 млн долларов в расширение производства алмазов, - приводит газета Herald заявление министерства горнодобывающей промышленности страны. - Проект предполагает изменение метода добычи на всех трех кимберлитовых трубках с открытого на подземный».
RZM Murowa произвела 568 222 карата алмазов в прошлом году и планирует к 2025 году производить более 1 млн каратов в год в рамках своего проекта расширения производства.
Проект Crown Jewel («Королевское сокровище»), предусматривающий строительство нового предприятия с мощностью переработки 500 т руды в час, который был начат в прошлом году, позволит RZM Murowa перерабатывать руду со всех своих источников на месте, включая низкосортную руду и повторно измельчаемые отвалы для максимального извлечения алмазов.
Горнорудная добыча в районе Звишаване (Zvishavane) осуществляется на трех карьерах, при этом разработка открытых карьеров в настоящее время планируется до глубины 200 метров, обеспечивая объем переработки более 1 млн тонн руды в год до 2036 года.
В настоящее время компания также осуществляет геологоразведочную программу на месторождении Сесе (Sese) в провинции Масвинго.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished