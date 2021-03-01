RZM Murowa выделит 450 млн долларов на расширение своей деятельности в Зимбабве

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По сообщениям государственных СМИ, компания RZM Murowa (ранее Murowa Diamonds), «дочка» RioZim, намерена инвестировать 450 млн долларов США в расширение своей деятельности в провинции Мидлендс в Зимбабве.

«Murowa Diamonds намерена инвестировать более 450 млн долларов в расширение производства алмазов, - приводит газета Herald заявление министерства горнодобывающей промышленности страны. - Проект предполагает изменение метода добычи на всех трех кимберлитовых трубках с открытого на подземный».

RZM Murowa произвела 568 222 карата алмазов в прошлом году и планирует к 2025 году производить более 1 млн каратов в год в рамках своего проекта расширения производства.

Проект Crown Jewel («Королевское сокровище»), предусматривающий строительство нового предприятия с мощностью переработки 500 т руды в час, который был начат в прошлом году, позволит RZM Murowa перерабатывать руду со всех своих источников на месте, включая низкосортную руду и повторно измельчаемые отвалы для максимального извлечения алмазов.

Горнорудная добыча в районе Звишаване (Zvishavane) осуществляется на трех карьерах, при этом разработка открытых карьеров в настоящее время планируется до глубины 200 метров, обеспечивая объем переработки более 1 млн тонн руды в год до 2036 года.

В настоящее время компания также осуществляет геологоразведочную программу на месторождении Сесе (Sese) в провинции Масвинго.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





