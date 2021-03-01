Акционеры Rockwell Diamonds одобрили соглашение об объединении с Bristco

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Акционеры Rockwell Diamonds одобрили соглашение об объединении компании с Bristco, компанией, полностью принадлежащей Марку Бристоу (Mark Bristow), который в настоящее время является исполнительным директором Barrick Gold.

Компания заявила, что решение об объединении было одобрено во вторник 99,91% голосов, поданных на собрании, без учета голосов Бристоу, связанных с ним сторон и других участников.

«Сделка будет осуществлена путем слияния в соответствии с Законом о коммерческих корпорациях (Британская Колумбия) и будет зависеть от обычных условий и разрешений регулирующих органов», - сообщила Rockwell Diamonds.

В рамках сделки, объявленной в январе, все находящиеся в обращении обыкновенные акции Rockwell Diamonds, кроме принадлежащих Бристоу и любым несогласным акционерам, будут обменены на выкупаемые привилегированные акции объединенной корпорации (Amalco) в результате слияния Rockwell Diamonds и Bristco.

Выкупаемые привилегированные акции будут немедленно выкуплены Amalco по цене 0,005 канадского доллара за акцию с уплатой деньгами.

Ожидается, что после завершения сделки Amalco будет исключена из листинга Йоханнесбургской фондовой биржи (Johannesburg Stock Exchange, JSE) и подаст заявку на прекращение деятельности в качестве эмитента отчетности в соответствии с действующими законами о ценных бумагах в Канаде.

Бристоу ранее возглавлял компанию Rockwell Diamonds.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





