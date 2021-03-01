Letšeng Diamonds восстанавливает и сохраняет водно-болотные угодья в Лесото

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Компания Letšeng Diamonds, на 70% принадлежащая Gem Diamonds, восстанавливает и сохраняет водно-болотные угодья в Лесото, где она добывает алмазы, а также улучшает окружающие их пастбища.

Компания сообщила, что ее проект «Губки Хубелу» (Khubelu Sponges) был недавно признан высоко ценимым Департаментом водных ресурсов Лесото при Министерстве водных ресурсов.

Letšeng Diamonds сотрудничает с Министерством водных ресурсов страны и другими заинтересованными сторонами различными способами, включая активное участие в мониторинге, предоставление строительных материалов и обмен знаниями и опытом для достижения целей проекта.

Водно-болотные угодья имеют решающее значение для поддержания экосистем и биоразнообразия в данном водосборном бассейне, который обеспечивает людей источниками средств к существованию, поддерживает домашний скот и регулирует запасы, качество и сток воды.

Ожидается, что сохранение водно-болотных угодий позволит обратить вспять потери, уже понесенные из-за деградации этих угодий, и обеспечит устойчивый поток связанных с ними услуг и выгод.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





