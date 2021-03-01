Выручка Diamcor Mining за третий квартал упала из-за COVID-19

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Компания Diamcor Mining заявила, что за три месяца, закончившихся 31 декабря 2020 года, она получила выручку в размере около 138 000 долларов США от продажи алмазов, добытых на руднике Крон-Эндора (Krone-Endora) в рамках проекта Венеция (Venetia) в Южной Африке, по сравнению с примерно 1,9 млн долларов годом ранее.

Падение доходов было связано с последствиями введенной по требованию властей самоизоляции из-за глобальной пандемии коронавируса.

Diamcor Mining сообщила, что понесла чистый убыток в размере 1,4 млн долларов в третьем квартале 2020 года, что привело к убытку в 0,02 доллара на акцию.

Согласно Diamcor Mining, ее прибыльность будет зависеть от добычи и продажи алмазного сырья, что в свою очередь в значительной степени зависит от мирового спроса на алмазы и цен на них.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





