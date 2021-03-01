ФАДН и «Норникель» совместно обозначили приоритеты в поддержке коренных народов

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Федеральное агентство по делам национальностей и компания «Норникель» подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при поддержке коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов отметил своевременность события, так как развитие Арктики становится одним из приоритетов для государства. «Очень важно, чтобы за промышленным развитием севера России мы не забыли про людей, которые исконно проживают здесь, которые ведут традиционный образ жизни. Это соглашение должно внести баланс между промышленным освоением и сохранением неповторимой природы русского севера и образа жизни коренных народов, - отметил он. - Оно должно привести к тому, чтобы у людей был четкий выбор: вести образ жизни своих предков, но имея при этом доступ к медицине, образованию и прочему, или изменить свою судьбу, получив образовании и посвятив себя другой сфере деятельности».

Вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев напомнил о начале реализации уже в 2021 году восьми крупных мероприятий в рамках поддержки компанией коренных малочисленных народов Севера. По словам топ-менеджера, план рассчитан на 5 лет, выделено 2 млрд рублей.

Председатель ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Григорий Дюкарев уточнил, что в рамках этого соглашения, в частности, предусмотрено строительство Дома культуры в поселке Хета, проведение национально-этнических праздников, субсидирование авиаперевозок. «Эта программа охватывает весь Таймыр. Плюс отдельная статья финансирования проведения этнологической экспертизы факторов, обеспечивающих устойчивое развитие КМНС. Мы уже сейчас ведем переговоры с компанией, чтобы научные исследования по этносам были продолжены, и охватили не только западный, но и восточный Таймыр. Также прописаны экологические мероприятия - строительство рыбзаводов, регулярный мониторинг состояния экологии», - рассказал Григорий Дюкарев. «Коренные народы возлагают надежды и на новое соглашение, подписанное сегодня, так как их представители смогут полноценно участвовать в диалоге», - заявил председатель ассоциации.

Руководитель ФАДН Игорь Баринов подчеркнул, что Агентство и «Норникель» солидарны в том, что все решения по поддержке развития КМНС должны приниматься при непосредственном участии представителей общин. «Только в этом случае они будут эффективны, только тогда будут адресные, и люди почувствуют поддержку со стороны компании. Мы готовы к этой работе подключиться, вместе с региональными властями, вместе с компанией и представителями общин КМНС координировать, чтобы люди почувствовали изменения в своей повседневной жизни», - заявил он.

Вице-президент «Норникеля» объявил о создании при руководителе Заполярного филиала компании Координационного совета общин КМНС. «Мы также думаем, что краевые власти (Красноярский край) отзовутся на наше предложение. После формирования совета будет составлена программа взаимодействия», - отметил Андрей Грачев.



Владимир Малахов, Rough&Polished





