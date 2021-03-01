Расширение рудника Glencore в Австралии угрожает священным местам

Завод по переработке свинцово-цинковой руды подразделения McArthur River Mine Фото: Glencore

В прошлом году подразделение McArthur River Mine (MRM) компании Glencore получило одобрение министра горной промышленности Северной территории Австралии на расширение рудника, находящегося в 670 км к юго-востоку от города Дарвин, включая удвоение размера породного отвала, согласно сообщению Reuters.Однако глава надзорного органа Северной территории сообщил во вторник австралийскому ведомству, рассматривающему этот вопрос, что расширение австралийского свинцово-цинкового рудника, находящегося под управлением Glencore, ставит под угрозу ряд священных мест аборигенов, включая исторический карьер.Бенедикт Скамбари (Benedict Scambary), исполнительный директор Управления по защите территорий аборигенов (Aboriginal Areas Protection Authority, AAPA), сказал в связи с этим: «Масштабы расширения рудника поднимают некоторые довольно серьезные вопросы об обслуживании и защите священных мест в рамках этого арендованного участка, а также о доступе к этим местам для их хранителей в будущем».«Мы понимаем свою обязанность защищать священные места в рамках нашей аренды на добычу полезных ископаемых и очень серьезно относимся к этой обязанности», - заявили в Glencore, добавив, что будут запрашивать одобрение от AAPA для любых будущих планов добычи, которые потребуют такого одобрения.Скамбари сообщил в ходе парламентского расследования разрушения священных пещер аборигенов компанией Rio Tinto в прошлом году, что расширение породного отвала MRM может повлиять на прилегающие священные места и что Glencore не имеет на это надлежащих полномочий от соответствующих старейшин. По словам Скамбари, в числе подверженных риску участков есть один, связанный с историями о сотворении мира, известный как сновидения баррамунди, а также карьер, где производились каменные орудия труда.