Финансовые результаты АЛРОСА за 4 квартал и 12 месяцев 2020 года

Эксклюзив
Сделка Botswana Diamonds с Diamexstrat и Burgundy шире, чем с АЛРОСА - Кэмпбелл
Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
01 марта 2021
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
15 февраля 2021
Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье
По словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года. В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky)...
08 февраля 2021
Каждый кризис создает новые возможности
Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов. Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух...
01 февраля 2021
Финансовые результаты АЛРОСА за 4 квартал и 12 месяцев 2020 года
Выручка за 4 квартал увеличилась в 2 раза кв/кв до 98,6 млрд руб. (+53% г/г) в связи с восстановлением спроса на алмазы к концу года. За 12 месяцев выручка составила 221,5 млрд рублей (-7%).
Показатель EBITDA1 за 4 квартал вырос до 31,8 млрд рублей (+24% кв/кв) благодаря росту продаж алмазов на фоне восстановления спроса со стороны как гранильного сектора, так и конечных потребителей. За 12 месяцев показатель EBITDA составил 87,6 млрд рублей. (-18%).
Рентабельность по EBITDA за 4 квартал составила 32% (4 квартал 2019 года: 46%) в связи с ростом доли продаж мелкоразмерных камней. За 12 месяцев рентабельность составила 40% (45% в 2019 году).
Чистая прибыль за 4 квартал увеличилась до 21,3 млрд рублей (+2,8 раза кв/кв), что обусловлено ростом выручки. За 12 месяцев чистая прибыль составила 32,2 млрд рублей (-49%) за счет снижения выручки, а также отрицательного влияния курсовых разниц на фоне ослабления курса рубля.
Свободный денежный поток (СДП) в 4 квартале вырос в 2,9 раза до 65,2 млрд рублей за счет роста операционного денежного потока до 69,6 млрд рублей, за 2 полугодие 2020 года значение показателя составило 87,8 млрд рублей. За 12 месяцев СДП составил 79,5 млрд рублей (+31,9 млрд рублей).
Инвестиции за 4 квартал снизились до 4,4 млрд рублей (-18% кв/кв; -36% г/г). За 12 месяцев - 17 млрд рублей.
Прогноз на 2021 год: уровень производства – 31,5 млн карат; инвестиции - около 25 млрд рублей (ранее: 29 млрд рублей).
Алекс Шишло для Rough&Polished