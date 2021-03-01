Финансовые результаты АЛРОСА за 4 квартал и 12 месяцев 2020 года

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АЛРОСА, мировой лидер по объемам добычи алмазов, сообщила финансовые результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2020 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Выручка за 4 квартал увеличилась в 2 раза кв/кв до 98,6 млрд руб. (+53% г/г) в связи с восстановлением спроса на алмазы к концу года. За 12 месяцев выручка составила 221,5 млрд рублей (-7%).

Показатель EBITDA1 за 4 квартал вырос до 31,8 млрд рублей (+24% кв/кв) благодаря росту продаж алмазов на фоне восстановления спроса со стороны как гранильного сектора, так и конечных потребителей. За 12 месяцев показатель EBITDA составил 87,6 млрд рублей. (-18%).

Рентабельность по EBITDA за 4 квартал составила 32% (4 квартал 2019 года: 46%) в связи с ростом доли продаж мелкоразмерных камней. За 12 месяцев рентабельность составила 40% (45% в 2019 году).

Чистая прибыль за 4 квартал увеличилась до 21,3 млрд рублей (+2,8 раза кв/кв), что обусловлено ростом выручки. За 12 месяцев чистая прибыль составила 32,2 млрд рублей (-49%) за счет снижения выручки, а также отрицательного влияния курсовых разниц на фоне ослабления курса рубля.

Свободный денежный поток (СДП) в 4 квартале вырос в 2,9 раза до 65,2 млрд рублей за счет роста операционного денежного потока до 69,6 млрд рублей, за 2 полугодие 2020 года значение показателя составило 87,8 млрд рублей. За 12 месяцев СДП составил 79,5 млрд рублей (+31,9 млрд рублей).

Инвестиции за 4 квартал снизились до 4,4 млрд рублей (-18% кв/кв; -36% г/г). За 12 месяцев - 17 млрд рублей.

Прогноз на 2021 год: уровень производства – 31,5 млн карат; инвестиции - около 25 млрд рублей (ранее: 29 млрд рублей).



Алекс Шишло для Rough&Polished





