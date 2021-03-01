В 2020 финансовом году Sarine Technologies зафиксировала чистую прибыль в $ 2,4 млн

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Компания Sarine Technologies Ltd объявила о своих финансовых результатах за 2020 финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 года, отметив, что коронавирус оказывал влияние на ее деятельность на протяжении большей части года. Но, несмотря на это, активное управление расходами компании, а также ассортимент ее продукции способствовали достижению положительных результатов, говорится в пресс-релизе Sarine Technologies.

В связи со снижением спроса на бриллианты и ювелирные изделия с бриллиантами на потребительских рынках, а также остановкой производства в Индии и других производственных центрах мира компания в 2020 финансовом году зафиксировала выручку в размере 41,0 млн долларов США, что на 20% меньше, чем 51,3 млн долларов США в 2019 финансовом году.

Выручка в размере 22,4 млн долларов в первом полугодии 2020 года отражает хорошие результаты в первом квартале 2020 года с высокими продажами капитального оборудования и доходами от услуг сканирования приборами Galaxy®, за которым последовало резкое падение доходов во втором квартале 2020 года с началом пандемии. Выручка в размере 18,6 млн долларов во втором полугодии 2020 года связана со слабыми показателями в третьем квартале 2020 года и вместе с тем со значительным ростом доходов от услуг сканирования приборами Galaxy® в четвертом квартале 2020 года.

В то время как операционные расходы Sarine Technologies в 2020 финансовом году снизились на 22% по сравнению с 2019 финансовым годом в сочетании с ассортиментом продукции, убыток в размере 1,4 млн долларов США в 2019 финансовом году был преодолен, и в 2020 финансовом году компания получила чистую прибыль в размере 2,4 млн долларов США. Чистая прибыль в первом и втором полугодии 2020 года была аналогичной и составила 1,2 млн долларов, при этом в первом полугодии 2020 года была получена выгода от сильного роста в первом квартале, а во втором полугодии 2020 года за счет сокращения затрат и значительного восстановления доходов от услуг сканирования приборами Galaxy® в четвертом квартале 2020 года.

Перспективы Sarine Technologies представляются хорошими, поскольку мировая алмазная отрасль во втором полугодии 2020 года вышла на путь восстановления, чему способствовало возобновление деятельности в розничной торговле ювелирными изделиями перед сезоном праздников в конце года и в ходе него, а также вызванное этим возобновление производства бриллиантов в Индии.

Первоначальные данные и отчеты показывают, что в Китае, втором по величине рынке бриллиантов, на который приходится почти пятая часть мирового спроса, наблюдался рост расходов на предметы роскоши в 2020 году, а также во время сезона китайского Нового года в 2021 году. В Соединенных Штатах первоначальные отчеты указывают на то, что общие расходы на ювелирные изделия с бриллиантами во время критически важного праздничного сезона в конце года были выше, чем ожидалось, вероятно, за счет сокращения поездок и развлечений.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





