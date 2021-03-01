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01 февраля 2021
В 2020 финансовом году Sarine Technologies зафиксировала чистую прибыль в $ 2,4 млн
В связи со снижением спроса на бриллианты и ювелирные изделия с бриллиантами на потребительских рынках, а также остановкой производства в Индии и других производственных центрах мира компания в 2020 финансовом году зафиксировала выручку в размере 41,0 млн долларов США, что на 20% меньше, чем 51,3 млн долларов США в 2019 финансовом году.
Выручка в размере 22,4 млн долларов в первом полугодии 2020 года отражает хорошие результаты в первом квартале 2020 года с высокими продажами капитального оборудования и доходами от услуг сканирования приборами Galaxy®, за которым последовало резкое падение доходов во втором квартале 2020 года с началом пандемии. Выручка в размере 18,6 млн долларов во втором полугодии 2020 года связана со слабыми показателями в третьем квартале 2020 года и вместе с тем со значительным ростом доходов от услуг сканирования приборами Galaxy® в четвертом квартале 2020 года.
В то время как операционные расходы Sarine Technologies в 2020 финансовом году снизились на 22% по сравнению с 2019 финансовым годом в сочетании с ассортиментом продукции, убыток в размере 1,4 млн долларов США в 2019 финансовом году был преодолен, и в 2020 финансовом году компания получила чистую прибыль в размере 2,4 млн долларов США. Чистая прибыль в первом и втором полугодии 2020 года была аналогичной и составила 1,2 млн долларов, при этом в первом полугодии 2020 года была получена выгода от сильного роста в первом квартале, а во втором полугодии 2020 года за счет сокращения затрат и значительного восстановления доходов от услуг сканирования приборами Galaxy® в четвертом квартале 2020 года.
Перспективы Sarine Technologies представляются хорошими, поскольку мировая алмазная отрасль во втором полугодии 2020 года вышла на путь восстановления, чему способствовало возобновление деятельности в розничной торговле ювелирными изделиями перед сезоном праздников в конце года и в ходе него, а также вызванное этим возобновление производства бриллиантов в Индии.
Первоначальные данные и отчеты показывают, что в Китае, втором по величине рынке бриллиантов, на который приходится почти пятая часть мирового спроса, наблюдался рост расходов на предметы роскоши в 2020 году, а также во время сезона китайского Нового года в 2021 году. В Соединенных Штатах первоначальные отчеты указывают на то, что общие расходы на ювелирные изделия с бриллиантами во время критически важного праздничного сезона в конце года были выше, чем ожидалось, вероятно, за счет сокращения поездок и развлечений.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished