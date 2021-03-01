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01 февраля 2021
Gemfields возобновит работу на рудниках Кагем и Монтепуэс
В сообщении компании говорится, что добыча полезных ископаемых будет запущена на полную мощность только к концу следующего месяца.
Производитель драгоценных камней приостановил менее важные работы на рудниках Кагем и Монтепуэс соответственно с 30 марта 2020 года и 22 апреля 2020 года в ответ на воздействие пандемии COVID-19.
Согласно Gemfields, установка по обработке руды и сортировочная фабрика, которые уже были запущены вновь, выйдут на полную мощность к концу марта, а промывочная установка на руднике Кагем, по прогнозам, будет снова запущена в середине марта.
«После ужасного 2020 года для Gemfields наша международная команда испытывает ощутимое волнение в связи с перспективой возобновления производства в этом месяце на наших рудниках Кагем и Монтепуэс, - сказал генеральный директор компании Шон Гилбертсон (Sean Gilbertson). - Поскольку крупнейшие в мире рудники изумрудов и рубинов не производят драгоценных камней уже год, мы с нетерпением ждем появления картины спроса и предложения в 2021 году».
Он упомянул о том, что аукционы по продаже рубинов не проводились с декабря 2019 года, и рудник Монтепуэс не производил новых поставок рубинов с апреля 2020 года.
«Предстоящие аукционы представляют собой важное предложение как для игроков среднего звена, так и для ювелиров, стремящихся получить запасы товаров», - сказал далее Гилбертсон.
На шесть аукционов Gemfields в 2019 году пришлось 93% общей выручки компании (около 200 млн долларов из 216 млн долларов), из которых 120 млн долларов были выручены в результате двух аукционов по продаже рубинов и 80 млн долларов были выручены в результате четырех аукционов по продаже изумрудов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished