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Debswana увеличит добычу алмазов на 38%
«Прогнозируемый объем добычи на 2021 год составляет 23 млн каратов», - приводит агентство Reuters слова менеджера по корпоративным связям Debswana Агаты Седжо (Agatha Sejoe).
Anglo American, владеющая 85% акций De Beers, заявила на прошлой неделе, что в 2020 году добыча алмазов компанией Debswana снизилась на 29%, до 16,6 млн каратов по сравнению с 23,3 млн каратов в 2019 году.
Объемы добычи на месторождении Жваненг (Jwaneng) снизился на 40%, до 7,5 млн каратов с 12,5 млн каратов в предыдущем году, в то время как добыча на месторождении Орапа (Orapa) снизилась на 16%, до 9 млн каратов по сравнению с 10,8 млн каратов в 2019 году.
Снижение произошло в основном из-за общенациональной самоизоляции со 2 апреля по 18 мая и запланированной обработки материалов более низкого качества на предприятиях Жваненг и Орапа после их перезапуска в ответ на снижение спроса на алмазное сырье.
Оба рудника существенно изменили конфигурацию своих предприятий по добыче полезных ископаемых, чтобы сохранить себестоимость в связи с более низким уровнем производства.
De Beers получает в среднем 70% алмазного сырья из Ботсваны.
По данным Anglo American, недавние тенденции потребительского спроса на ключевых рынках были положительными, а запасы в отрасли находятся в более благоприятном состоянии, что дает потенциал для дальнейшего восстановления спроса на алмазное сырье в 2021 году с учетом продолжающегося воздействия COVID-19.
Желание потребителей иметь природные бриллианты также будет оставаться высоким в среднесрочной и долгосрочной перспективе, несмотря на экономические последствия пандемии.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished