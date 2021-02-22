В январе 2021 года экспорт ювелирных изделий из Гонконга увеличился на 19,4% по сравнению с январем 2020 года

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Согласно данным Департамента переписи и статистики, в январе 2021 года экспорт ювелирных изделий из Гонконга вырос на 19,4% в годовом исчислении, отражая устойчивое восстановление рынка, продолжающееся с ноября прошлого года.

С ноября 2020 года по январь 2021 года экспорт ювелирных изделий увеличился на 13,6%.

Со времени наступления пандемии коронавируса рост экспорта из Гонконга был впервые зарегистрирован в ноябре 2020 года. В январе 2021 года общий товарный экспорт из этого административного района Китая вырос на 44%.

Представитель правительства Гонконга заявил, что стоимость товарного экспорта в январе 2021 года существенно выросла, учитывая то, что она сравнивалась с низкой базой прошлого года. Хотя это говорит о том, что более сильная динамика роста, начавшаяся во второй половине прошлого года, продолжилась в январе, данная цифра частично искажена из-за разницы во времени лунного Нового года, который в этом году пришелся на середину февраля, а в прошлом году на конец января, отметил он, добавив, что более ясную картину положения дел в основных отраслях экономики можно будет получить, проанализировав данные по торговле за январь и февраль взятые вместе, когда они будут доступны.

«Заглядывая вперед, ожидается, что экономика материкового Китая будет уверенно расти, в то время как спрос в сегменте импорта на развитых рынках должен восстановиться в еще большей степени, если эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется. Эти события послужат хорошим предзнаменованием для экспорта товаров из Гонконга в ближайшем будущем. Тем не менее дальнейшее развитие событий в отношениях между Китаем и США, а также геополитическая напряженность по-прежнему требуют внимания. Правительство продолжит внимательно следить за ситуацией», - сказал представитель правительства Гонконга.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





