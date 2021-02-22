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Botswana Diamonds недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Diamexstrat Botswana и ее партнером, Burgundy, по финансированию геологоразведочных работ на своих лицензионных участках в этой южноафриканской стране. Управляющий директор компании Джеймс...
Вчера
«Демократизируя предметы роскоши, выращенные в лаборатории бриллианты получают самую широкую базу потребителей в мире», - утверждает Амиш Шах, президент ALTR Created Diamonds
Амиш Шах (Amish Shah), диамантер в третьем поколении, президент ALTR Created Diamonds и пионер рынка выращенных в лаборатории бриллиантов, никогда не боялся бросить вызов существующему положению дел. Набравшись опыта во время работы в своем семейном...
22 февраля 2021
Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»
Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой...
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01 февраля 2021
В январе 2021 года экспорт ювелирных изделий из Гонконга увеличился на 19,4% по сравнению с январем 2020 года
С ноября 2020 года по январь 2021 года экспорт ювелирных изделий увеличился на 13,6%.
Со времени наступления пандемии коронавируса рост экспорта из Гонконга был впервые зарегистрирован в ноябре 2020 года. В январе 2021 года общий товарный экспорт из этого административного района Китая вырос на 44%.
Представитель правительства Гонконга заявил, что стоимость товарного экспорта в январе 2021 года существенно выросла, учитывая то, что она сравнивалась с низкой базой прошлого года. Хотя это говорит о том, что более сильная динамика роста, начавшаяся во второй половине прошлого года, продолжилась в январе, данная цифра частично искажена из-за разницы во времени лунного Нового года, который в этом году пришелся на середину февраля, а в прошлом году на конец января, отметил он, добавив, что более ясную картину положения дел в основных отраслях экономики можно будет получить, проанализировав данные по торговле за январь и февраль взятые вместе, когда они будут доступны.
«Заглядывая вперед, ожидается, что экономика материкового Китая будет уверенно расти, в то время как спрос в сегменте импорта на развитых рынках должен восстановиться в еще большей степени, если эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется. Эти события послужат хорошим предзнаменованием для экспорта товаров из Гонконга в ближайшем будущем. Тем не менее дальнейшее развитие событий в отношениях между Китаем и США, а также геополитическая напряженность по-прежнему требуют внимания. Правительство продолжит внимательно следить за ситуацией», - сказал представитель правительства Гонконга.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished