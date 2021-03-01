АЛРОСА выставляет на свой юбилейный аукцион исключительный алмаз массой 242 карата

Фото: АЛРОСА

АЛРОСА в честь своего юбилейного, 100-го аукциона алмазов специальных размеров выставляет на торги один из крупнейших кристаллов ювелирного качества, добытых группой с 2000 года. В предыдущий раз в открытую продажу лот подобного уровня был выставлен пять лет назад, сообщила пресс-служба компании.Юбилейный аукцион № 100 состоится 22 марта 2021 года. Флагман ассортимента – алмаз ювелирного качества массой 242,31 карата, размеры которого составляют 21,7х31,3х41,9 мм. Просмотры пройдут в торговом представительстве АЛРОСА в Дубае с 14 по 21 марта.«Алмазы такого уровня, из которых потенциально могут быть созданы бриллианты крупнее 100 карат, в природе встречаются крайне редко. Еще реже они попадают на торг: по закону, все добытые в России алмазы крупнее 50 карат проходят госэкспертизу на предмет выкупа в государственный фонд, но даже в случае возможности реализовать их на открытом рынке мы предпочитаем делать это, предварительно огранив алмаз в бриллиант. Поэтому сегодня мы особенно рады представить этот исключительный лот в рамках нашего 100-го международного аукциона, который проходит в юбилейный год 25-летия Единой сбытовой организации АЛРОСА», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.В Дубае будут выставлены еще два очень крупных алмаза, 190,74 карата и 136,21 карата, а также дополнительный ассортимент алмазов массой от 10,8 карата.Согласно российскому законодательству, алмазы массой 10,8 карата и более – так называемые алмазы спецразмеров – продаются исключительно на международных аукционах. Первый такой аукцион Единая сбытовая организация АЛРОСА провела в Москве в 2003 году.