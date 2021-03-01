Rio Tinto расширяет программу коронавирусного тестирования на руднике Даявик

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Rio Tinto в целях снижения риска заражения своих работников и местного населения коронавирусной инфекцией расширяет программу тестирования на алмазном руднике Даявик (Diavik).

Результаты получают в течение 15 минут, что позволяет медицинским работникам выявлять и изолировать предполагаемых больных, в том числе бессимптомных, до того, как они отправятся на производство. При этом продолжают применяться все другие меры предосторожности, включая ПЦР-тестирование по прибытии и перед отъездом, медицинский скрининг, физическое дистанцирование, усиленные санитарно-гигиенические меры и использование медицинских масок.

«Мы будем продолжать поддерживать меры общественного здравоохранения, принятые правительством Северо-Западных территорий, включая усилия по вакцинации», - заявил в этой связи президент и главный операционный директор рудника Ричард Сторри (Richard Storrie).



Алекс Шишло для Rough&Polished



