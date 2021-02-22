Mountain Province объявила о плане возобновления работ на руднике Гачо Куэй

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Компания Mountain Province Diamonds Inc. сообщила, что начала подготовку к возобновлению работ на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué), который приостановил производственную деятельность 6 февраля после нескольких случаев заболевания COVID-19 среди работников.

«Планы по снижению потерь производства оцениваются, и в ближайшие недели их анализ будет продолжен. Важно сосредоточить наше внимание на поддержании безопасности и защиты на производственном участке, уравновешивая это с необходимостью восполнения потерянных объемов производства по мере того, как мы прокладываем свой путь через пандемию», - прокомментировал Стюарт Браун (Stuart Brown), президент и генеральный директор компании.



Алекс Шишло для Rough&Polished



